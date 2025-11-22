Между ФИФА и фанатами Роналду произошел конфликт, где победили болельщики

В ФИФА произошел большой скандал из-за Криштиану Роналду
ФИФА спровоцировала огромный скандал. Из-за действий организации был оскорблен португальская звезда Криштиану Роналду и его огромная фанатская база.
О проблемах ФИФА и Роналду говорят уже несколько дней, сообщил портал Новини.LIVE.
Что произошло между ФИФА и Роналду
ФИФА оказалась в центре скандала после того, как обнародовала новый постер к чемпионату мира-2026, где не было Роналду, а сборную Португалии представил Бруну Фернандеш. После этого организация подверглась массовым атакам болельщиков.
ФИФА обвинили в неуважении к Роналду, который является рекордсменом по количеству игр и голов в национальной команде.
На фоне шквала критики ФИФА быстро удалила первый постер и опубликовала новый — уже с Роналду.
Чемпионат мира-2026 пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
Турнир станет первым, который состоится сразу в трех странах и с расширенным форматом, в котором сыграют 48 сборных.
