В ФИФА произошел большой скандал из-за Криштиану Роналду

В ФИФА произошел большой скандал из-за Криштиану Роналду


Дата публикации 22 ноября 2025 16:01
обновлено: 16:40
Между ФИФА и фанатами Роналду произошел конфликт, где победили болельщики
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

ФИФА спровоцировала огромный скандал. Из-за действий организации был оскорблен португальская звезда Криштиану Роналду и его огромная фанатская база.

О проблемах ФИФА и Роналду говорят уже несколько дней, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что произошло между ФИФА и Роналду

ФИФА оказалась в центре скандала после того, как обнародовала новый постер к чемпионату мира-2026, где не было Роналду, а сборную Португалии представил Бруну Фернандеш. После этого организация подверглась массовым атакам болельщиков.

ФИФА обвинили в неуважении к Роналду, который является рекордсменом по количеству игр и голов в национальной команде.

На фоне шквала критики ФИФА быстро удалила первый постер и опубликовала новый — уже с Роналду.

Постер до ЧМ-2026
Постер к ЧМ-2026 с Криштиану Роналду. Фото: ФИФА

Чемпионат мира-2026 пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Турнир станет первым, который состоится сразу в трех странах и с расширенным форматом, в котором сыграют 48 сборных.

Напомним, шведы предложили Украине странное решение относительно хозяина плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В римской "Роме" решили, что делать с нападающим Артемом Довбиком.

скандал футбол Криштиану Роналду ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
