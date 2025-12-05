Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Блаттер розкритикував ФІФА через Кріштіану Роналду

Блаттер розкритикував ФІФА через Кріштіану Роналду

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:01
Скандал навколо Роналду — Блаттер зробив заяву
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації після того, як дисциплінарна комісія ухвалила рішення залишити Кріштіану Роналду умовну дискваліфікацію, дозволивши йому зіграти у стартовому матчі чемпіонату світу 2026 року.

Такий вердикт викликав широкі суперечки, оскільки нападнику спочатку загрожувала реальна заборона на участь у турнірі, повідомляє The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Рішення у справі Кріштіану Роналду ухвалили після багатогодинних обговорень усередині ФІФА, а саму процедуру, як стверджується, проводили в прискореному форматі. Це стало приводом для звинувачень у вибірковості дисциплінарних заходів та спробах зберегти одного з найбільш упізнаваних футболістів світу серед учасників головного турніру планети.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду забиває гол ударом через себе. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Що саме обурило ексглаву ФІФА

Блаттер підкреслив, що такі рішення неминуче впливають на довіру до організації, оскільки створюють відчуття політизованості та відходу від принципів справедливості. За його словами, дисциплінарні процеси мають залишатися незалежними від керівництва федерації та не залежати від статусу конкретного гравця.

"Це принцип, з яким не можна миритися. Дисциплінарні питання мають розглядатися як суд, а не виходити від чиєїсь волі. Багато хто розуміє, що подібні рішення йдуть врозріз зі справедливістю", — заявив Блаттер.

Нагадаємо, один із європейських тренерів одночасно розкритикував та підтримав Сергія Реброва.

Один із футболістів київського "Динамо" покинув Україну й може не повернутися.

футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Зепп Блаттер ФІФА ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації