Скандал навколо Роналду — Блаттер зробив заяву

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації після того, як дисциплінарна комісія ухвалила рішення залишити Кріштіану Роналду умовну дискваліфікацію, дозволивши йому зіграти у стартовому матчі чемпіонату світу 2026 року.

Такий вердикт викликав широкі суперечки, оскільки нападнику спочатку загрожувала реальна заборона на участь у турнірі, повідомляє The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Рішення у справі Кріштіану Роналду ухвалили після багатогодинних обговорень усередині ФІФА, а саму процедуру, як стверджується, проводили в прискореному форматі. Це стало приводом для звинувачень у вибірковості дисциплінарних заходів та спробах зберегти одного з найбільш упізнаваних футболістів світу серед учасників головного турніру планети.

Кріштіану Роналду забиває гол ударом через себе. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Що саме обурило ексглаву ФІФА

Блаттер підкреслив, що такі рішення неминуче впливають на довіру до організації, оскільки створюють відчуття політизованості та відходу від принципів справедливості. За його словами, дисциплінарні процеси мають залишатися незалежними від керівництва федерації та не залежати від статусу конкретного гравця.

"Це принцип, з яким не можна миритися. Дисциплінарні питання мають розглядатися як суд, а не виходити від чиєїсь волі. Багато хто розуміє, що подібні рішення йдуть врозріз зі справедливістю", — заявив Блаттер.

Нагадаємо, один із європейських тренерів одночасно розкритикував та підтримав Сергія Реброва.

Один із футболістів київського "Динамо" покинув Україну й може не повернутися.