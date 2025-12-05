Відео
Україна дізналася суперників по ЧС-2026 — підсумки жеребкування

Україна дізналася суперників по ЧС-2026 — підсумки жеребкування

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 21:27
Збірна України опиниться в групі F, якщо вийде на ЧС-2026
Вейн Гретцкі під час жеребкування Кубка Світу. Фото: скріншот YouTube

У Вашингтоні, США відбулася церемонія жеребкування групового турніру Кубка Світу-2026 ФІФА. Збірна України дізналася всіх потенційних суперників на Мундіалі.

Команда Сергія Реброва може потрапити до групи F, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У США відбулося урочисте жеребкування групового турніру ЧС-2026. Глядачі побачили, як Дональд Трамп отримав перший в історії спеціальний FIFA Peace Prize, Роббі Вільямс представив офіційний гімн турніру, а зірки спорту діставали кулі з назвою 48 національних команд.

Соперники сборной Украины
Потенційні суперники збірної України. Фото: скріншот YouTube

Жереб збірної України

"Синьо-жовті" опинилися в четвертому кошику і дочекалися суперників одними з останніх, коли жеребкування проводив легендарний колишній хокеїст Вейн Гретцкі. На церемонії був присутній президент УАФ Андрій Шевченко, який побачив, як збірна України потрапила до групи F. У суперниках опинилися Нідерланди, Японія та Туніс.

Групповой этап ЧМ-2026
Груповий етап ЧС-2026. Фото: Футбол України

Збірна України ще не завершила свій шлях на Мундіаль. Уже 26 березня 2026 року вона зіграє в плей-оф зі Швецією. У разі успіху на команду Реброва чекає протистояння з переможцем пари Польща — Албанія. І тільки в разі двох перемог українці вийдуть на Кубок Світу.

Мундіаль пройде в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Йозеф Блаттер розкритикував ФІФА через справу про дискваліфікацію Кріштіану Роналду.

Один із футболістів київського "Динамо" виїхав за кордон, звідки може вже не повернутися.

Сербський тренер зробив неоднозначне висловлювання про головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
