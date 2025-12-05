Збірна України опиниться в групі F, якщо вийде на ЧС-2026

Вейн Гретцкі під час жеребкування Кубка Світу. Фото: скріншот YouTube

У Вашингтоні, США відбулася церемонія жеребкування групового турніру Кубка Світу-2026 ФІФА. Збірна України дізналася всіх потенційних суперників на Мундіалі.

Команда Сергія Реброва може потрапити до групи F, повідомляє портал Новини.LIVE.

У США відбулося урочисте жеребкування групового турніру ЧС-2026. Глядачі побачили, як Дональд Трамп отримав перший в історії спеціальний FIFA Peace Prize, Роббі Вільямс представив офіційний гімн турніру, а зірки спорту діставали кулі з назвою 48 національних команд.

Потенційні суперники збірної України. Фото: скріншот YouTube

Жереб збірної України

"Синьо-жовті" опинилися в четвертому кошику і дочекалися суперників одними з останніх, коли жеребкування проводив легендарний колишній хокеїст Вейн Гретцкі. На церемонії був присутній президент УАФ Андрій Шевченко, який побачив, як збірна України потрапила до групи F. У суперниках опинилися Нідерланди, Японія та Туніс.

Груповий етап ЧС-2026. Фото: Футбол України

Збірна України ще не завершила свій шлях на Мундіаль. Уже 26 березня 2026 року вона зіграє в плей-оф зі Швецією. У разі успіху на команду Реброва чекає протистояння з переможцем пари Польща — Албанія. І тільки в разі двох перемог українці вийдуть на Кубок Світу.

Мундіаль пройде в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

