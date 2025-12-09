Відео
Головна Спорт ФІФА запровадить нове правило футболу під час ЧС-2026

ФІФА запровадить нове правило футболу під час ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 08:45
Матчі ЧС-2026 розділять на чверті — ФІФА вводить обов'язкові паузи
Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Кубком Світу. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Міжнародна федерація футболу офіційно представила нове правило, яке кардинально змінить хід матчів чемпіонату світу-2026. Зміни спрямовані на те, щоб зробити поєдинки Мундіалю безпечнішими для гравців.

Тепер у кожному таймі кожної гри турніру буде три хвилини на "водопій", повідомляє Sky Sports.

Читайте також:

Паузи в матчах Мундіалю будуть проводитися суворо за регламентом, незалежно від погоди, температури або наявності даху стадіону. За словами організаторів, паузи відбудуться на 22-й хвилині кожного тайму. У ФІФА вважають нововведення зміною підходу до турботи про здоров'я футболістів та рівних умов для всіх команд.

Коул Палмер
Англієць Коул Палмер п'є воду. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що означають зміни ФІФА для футболу

Таке новаторство може повністю змінити ритм матчів: зупинка дасть змогу спортсменам відновити сили, але також дасть змогу тренерам скоригувати тактику, а гравцям дасть змогу відпочити. Матчі стануть нагадувати за структурою ігри в американських лігах: з чвертями, короткими паузами.

Попри те що ініціатива спрямована на захист гравців від перегріву і втоми, багато експертів відзначають, що нова пауза може змінити емоційне напруження та динаміку гри. Можливо, на вболівальників чекають більш тактичні та спокійні зустрічі, ніж раніше.

Нагадаємо, Дар'я Квіткова відверто відповіла на запитання про весілля з гравцем "Динамо" Володимиром Бражком.

Ліонель Мессі допоміг "Інтеру" з Маямі встановити історичне досягнення та здобути важливий трофей.

спорт футбол Джанні Інфантіно ФІФА ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
