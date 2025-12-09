Матчі ЧС-2026 розділять на чверті — ФІФА вводить обов'язкові паузи

Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Кубком Світу. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Міжнародна федерація футболу офіційно представила нове правило, яке кардинально змінить хід матчів чемпіонату світу-2026. Зміни спрямовані на те, щоб зробити поєдинки Мундіалю безпечнішими для гравців.

Тепер у кожному таймі кожної гри турніру буде три хвилини на "водопій", повідомляє Sky Sports.

Паузи в матчах Мундіалю будуть проводитися суворо за регламентом, незалежно від погоди, температури або наявності даху стадіону. За словами організаторів, паузи відбудуться на 22-й хвилині кожного тайму. У ФІФА вважають нововведення зміною підходу до турботи про здоров'я футболістів та рівних умов для всіх команд.

Англієць Коул Палмер п'є воду. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що означають зміни ФІФА для футболу

Таке новаторство може повністю змінити ритм матчів: зупинка дасть змогу спортсменам відновити сили, але також дасть змогу тренерам скоригувати тактику, а гравцям дасть змогу відпочити. Матчі стануть нагадувати за структурою ігри в американських лігах: з чвертями, короткими паузами.

Попри те що ініціатива спрямована на захист гравців від перегріву і втоми, багато експертів відзначають, що нова пауза може змінити емоційне напруження та динаміку гри. Можливо, на вболівальників чекають більш тактичні та спокійні зустрічі, ніж раніше.

