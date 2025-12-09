Салах оказывает давление на Ливерпуль и готов к трансферу

Мохаммед Салах работает на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ситуация вокруг Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" обострилась после того, как форвард дважды подряд не попал в стартовый состав и публично выразил недовольство своим положением.

Его эмоциональное интервью вызвало резонанс, а решение клуба исключить игрока из заявки на матч Лиги чемпионов с "Интером" привело к развитию конфликта, сообщает BBC.

Реклама

Читайте также:

Ситуация в "Ливерпуле" привлекла внимание клубов из Саудовской Аравии: "Аль-Иттихад" вновь связался с "красными" насчет трансфера египтянина, интерес проявляет и "Аль-Хиляль".

Почему трансфер Салаха пока маловероятен

Несмотря на активность саудовских клубов, сам 33-летний форвард не спешит менять команду и не рассматривает уход в ближайшее время. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а "Ливерпуль" по-прежнему рассматривает Салаха как ключевого игрока, даже несмотря на временное охлаждение отношений между ним и тренерским штабом.

Мохаммед Салах во время матча. Фото: Reuters/Peter Powell

За время выступлений за "мерсисайдцев" Салах провел 420 матчей, забил 250 голов и отдал 116 результативных передач. Текущая напряженность внутри команды может быть временной: после дисциплинарного решения клуб рассчитывает на восстановление рабочей атмосферы и полное возвращение Салаха в состав. Однако интерес Саудовской Аравии никуда не исчезает.

Напомним, ранее Арне Слот назвал причину наказания Мохаммеда Салаха, который не сыграет с "Интером".

А в Украине стали известны подробности будущей свадьбы Даши Квитковой и Владимира Бражко.