Пономаренко исключен из заявки Динамо перед важным матчем

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко, вышедший в основе на матч УПЛ против "Кудровки", не поможет первой команде в игре Лиги конференций против "Фиорентины".

Клуб принял решение оставить 19-летнего форварда в распоряжении юношеского состава, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Матвей Пономаренко присоединился к команде "Динамо" U19, которой предстоит ответный поединок 3-го раунда "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА против "Хайберниана".

Матвей Пономаренко (в центре) празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что означает решение Костюка

Первая встреча завершилась минимальной победой киевлян 1:0, и тренерский штаб рассчитывает на усиление атакующей линии в решающем матче. Для молодого форварда участие в турнире такого уровня рассматривается как часть его развития и инвестиция в будущие сезоны.

Матвей Пономаренко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тем временем основная команда уже отправилась в Польшу, где проведет тренировочный день в Люблине, а затем вылетит во Флоренцию. Матч с "Фиорентиной" станет ключевым этапом группового этапа, но Пономаренко сосредоточится на задаче юношеского состава, который также играет важную роль в структуре клуба.

Напомним, ранее "Динамо" получило предложение о трансфере еще одного молодого воспитанника.

