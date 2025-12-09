Видео
Костюк убрал из состава Динамо перспективного игрока

Костюк убрал из состава Динамо перспективного игрока

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 11:42
Пономаренко исключен из заявки Динамо перед важным матчем
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко, вышедший в основе на матч УПЛ против "Кудровки", не поможет первой команде в игре Лиги конференций против "Фиорентины".

Клуб принял решение оставить 19-летнего форварда в распоряжении юношеского состава, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Читайте также:

Матвей Пономаренко присоединился к команде "Динамо" U19, которой предстоит ответный поединок 3-го раунда "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА против "Хайберниана". 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко (в центре) празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что означает решение Костюка

Первая встреча завершилась минимальной победой киевлян 1:0, и тренерский штаб рассчитывает на усиление атакующей линии в решающем матче. Для молодого форварда участие в турнире такого уровня рассматривается как часть его развития и инвестиция в будущие сезоны. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тем временем основная команда уже отправилась в Польшу, где проведет тренировочный день в Люблине, а затем вылетит во Флоренцию. Матч с "Фиорентиной" станет ключевым этапом группового этапа, но Пономаренко сосредоточится на задаче юношеского состава, который также играет важную роль в структуре клуба. 

Напомним, ранее "Динамо" получило предложение о трансфере еще одного молодого воспитанника. 

Тем временем Мохаммед Салах может уйти из "Ливерпуля" уже во время зимнего трансферного окна. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
