Динамо получило запрос от Заглембе по одному из своих игроков

Александр Яцык в сборной Украины. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Киевское "Динамо" получило официальное предложение по трансферу полузащитника Александра Яцыка от польского "Заглембе". Однако сделка не получила развития.

В клубе подтвердили, что условия, предложенные европейской стороной, не соответствуют ожиданиям киевлян и не отражают реальную ценность игрока, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Ситуация остается динамичной, но позиция "Динамо" остаётся неизменной: Александр Яцык рассматривается как часть проекта на ближайшие сезоны. Руководство уверено, что молодой хавбек способен усилить центр поля команды, особенно с учетом его прогресса и стабильных выступлений в этом году.

Александр Яцык работает на тренировке. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Почему поляки заинтересовались "динамовцем"

"Заглембе" из Люблина продолжает искать усиление в средней линии и видит в Яцыке игрока, который способен помочь клубу подняться выше в турнирной таблице. Команда сейчас занимает восьмое место в Экстраклассе и рассматривает зимнее окно как возможность укрепить состав. Интерес к украинцу возник после серии его результативных матчей и успешного выхода в основу.

Сам футболист продолжает развитие в Киеве: в текущем сезоне он провел 16 матчей и забил два гола, а его контракт действует до 2028 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1 млн евро — это сумма, которая, очевидно, не устраивает "Динамо" как стартовая точка для переговоров.

По данным источников, киевский клуб не исключает дальнейших контактов с польской стороной, но подчеркивает, что готов рассматривать трансфер только в случае предложения, отражающего потенциал и долгосрочные перспективы Яцыка.

