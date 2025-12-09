Відео
Динамо отримало пропозицію щодо Яцика та ухвалило рішення

Динамо отримало пропозицію щодо Яцика та ухвалило рішення

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:43
Динамо отримало запит від Заглембе щодо одного зі своїх гравців
Олександр Яцик у збірній України. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Київське "Динамо" отримало офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника Олександра Яцика від польського "Заглембе". Однак угода не отримала розвитку.

У клубі підтвердили, що умови, запропоновані європейською стороною, не відповідають очікуванням киян та не відображають реальну цінність гравця, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Ситуація залишається динамічною, але позиція "Динамо" залишається незмінною: Олександр Яцик розглядається як частина проєкту на найближчі сезони. Керівництво впевнене, що молодий хавбек здатний посилити центр поля команди, особливо з урахуванням його прогресу та стабільних виступів цього року.

Александр Яцык
Олександр Яцик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Чому поляки зацікавилися "динамівцем"

"Заглембе" з Любліна продовжує шукати підсилення в середній лінії та бачить у Яцику гравця, який здатен допомогти клубу піднятися вище в турнірній таблиці. Команда зараз посідає восьме місце в Екстракласі й розглядає зимове вікно як можливість зміцнити склад. Інтерес до українця виник після серії його результативних матчів та успішного виходу в основу.

Сам футболіст продовжує розвиток у Києві: у поточному сезоні він провів 16 матчів і забив два голи, а його контракт діє до 2028 року. Transfermarkt оцінює 22-річного гравця в 1 млн євро — це сума, яка, очевидно, не влаштовує "Динамо" як стартова точка для переговорів.

За даними джерел, київський клуб не виключає подальших контактів із польською стороною, але наголошує, що готовий розглядати трансфер тільки в разі пропозиції, яка відображає потенціал та довгострокові перспективи Яцика.

