Главная Спорт Шапаренко близок к смене клуба, появились новые детали

Шапаренко близок к смене клуба, появились новые детали

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 10:14
Динамо может потерять Шапаренко бесплатно, на него претендует Жирона
Николай Шапаренко празднует гол. Фото: УНИАН

Будущее полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко остается неопределенным. Его контракт с клубом истекает следующим летом, а согласие по новому договору до сих пор не достигнуто.

Переговоры продолжаются, но пока не дают нужного результата, что создает риск для киевлян, рассказал Игорь Цыганык в своей программе на YouTube-канале

Читайте также:

Если стороны не придут к соглашению, "Динамо" может столкнуться с ситуацией, когда один из ключевых игроков уйдет как свободный агент. Сценарий, по мнению экспертов, напоминает историю Виктора Цыганкова, которого клуб был вынужден отпустить зимой за полгода до завершения контракта. Такой вариант позволил хотя бы частично компенсировать возможные потери, и в случае с Шапаренко логика может быть той же. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: УНИАН

Куда может уйти Шапаренко

На фоне неопределенности агент игрока Вадим Шаблий, как утверждают источники, активно изучает варианты за границей. Среди потенциальных претендентов упоминается "Жирона", где уже играют украинцы Цыганков, Ванат и Крапивцов, однако интерес к футболисту может исходить и от других клубов, которым нужен креативный хавбек с опытом.

Сам Шапаренко, по словам инсайдеров, рассматривает возможность продолжить карьеру за пределами Украины. Поэтому зимнее трансферное окно становится для "Динамо" ключевым моментом: либо клуб находит условия для продления, либо рискует потерять игрока без компенсации летом. 

Напомним, одноклубник Николая Шапаренко Владимир Бражко уже в 2026 году женится на известной телезвезде. 

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил причину наказания Мохаммеда Салаха, который исключен из заявки команды. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Николай Шапаренко Жирона
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
