Україна
Шапаренко близький до зміни клубу, з'явилися нові деталі

Шапаренко близький до зміни клубу, з'явилися нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 10:14
Динамо може втратити Шапаренка безкоштовно, на нього претендує Жирона
Микола Шапаренко святкує гол. Фото: УНІАН

Майбутнє півзахисника київського "Динамо" Миколи Шапаренка залишається невизначеним. Його контракт із клубом закінчується наступного літа, а згоди щодо нового договору досі не досягнуто.

Переговори тривають, але поки не дають потрібного результату, що створює ризик для киян, розповів Ігор Циганик у своїй програмі на YouTube-каналі.

Якщо сторони не дійдуть згоди, "Динамо" може зіткнутися з ситуацією, коли один із ключових гравців піде як вільний агент. Сценарій, на думку експертів, нагадує історію Віктора Циганкова, якого клуб був змушений відпустити взимку за пів року до завершення контракту. Такий варіант дозволив хоча б частково компенсувати можливі втрати, і у випадку з Шапаренком логіка може бути тією самою.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко у збірній України. Фото: УНІАН

Куди може піти Шапаренко

На тлі невизначеності агент гравця Вадим Шаблій, як стверджують джерела, активно вивчає варіанти за кордоном. Серед потенційних претендентів згадують "Жирону", де вже грають українці Циганков, Ванат та Крапивцов, проте інтерес до футболіста може походити й від інших клубів, яким потрібен креативний хавбек із досвідом.

Сам Шапаренко, за словами інсайдерів, розглядає можливість продовжити кар'єру за межами України. Тому зимове трансферне вікно стає для "Динамо" ключовим моментом: або клуб знаходить умови для продовження, або ризикує втратити гравця без компенсації влітку.

Нагадаємо, одноклубник Миколи Шапаренка Володимир Бражко вже у 2026 році одружиться з відомою телезіркою.

Наставник "Ліверпуля" Арне Слот пояснив причину покарання Мохаммеда Салаха, який виключений із заявки команди.

