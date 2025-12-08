Відео
Головна Спорт У ПСЖ здивували рішенням щодо майбутнього Сафонова

У ПСЖ здивували рішенням щодо майбутнього Сафонова

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:32
ПСЖ позбавило російського воротаря Сафонова місця в основному складі
Матвій Сафонов працює на тренуванні. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

У "ПСЖ" прояснили ситуацію навколо голкіпера Матвія Сафонова, після того, як французькі ЗМІ повідомили про можливий відхід росіянина взимку. Клуб назвав подібні повідомлення спекуляціями.

Представники "ПСЖ" нагадали, що воротар пов'язаний із парижанами довгостроковим п'ятирічним контрактом, повідомляє L'Equipe.

У французькій команді підкреслили, що Матвій Сафонов помітно додав після переходу та повністю підтверджує відповідність рівню клубу. Керівництво бачить його частиною проєкту і не розглядає жодних варіантів його продажу або оренди в найближче трансферне вікно.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов на полі. Фото: instagram.com/motya_39/

Чому в "ПСЖ" впевнені в Сафонові

На тлі цієї довіри росіянин нещодавно отримав шанс в офіційному матчі. Минулими вихідними він провів свій перший матч за "ПСЖ" у поточному сезоні та відіграв "на нуль" у великій перемозі над "Ренном" із рахунком 5:0.

Парижани продовжують боротися за трофеї у всіх турнірах, у яких беруть участь. Керівництво клубу вважає, що стабільність на позиції голкіпера важливіша за короткострокові рішення. Тому розмови навколо відходу Сафонова взимку всередині клубу остаточно закриті. Проте "першим номером" команди продовжить залишатися Люка Шевальє.

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Матвій Сафонов
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
