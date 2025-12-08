ПСЖ лишило российского вратаря Сафонова места в основном составе

Матвей Сафонов работает на тренировке. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

В "ПСЖ" прояснили ситуацию вокруг голкипера Матвея Сафонова, после того как французские СМИ сообщили о возможном уходе россиянина зимой. Клуб назвал подобные сообщения спекуляциями.

Представители "ПСЖ" напомнили, что вратарь связан с парижанами долгосрочным пятилетним контрактом, сообщает L’Equipe.

Во французской команде подчеркнули, что Матвей Сафонов заметно прибавил после перехода и полностью подтверждает соответствие уровню клуба. Руководство видит его частью проекта и не рассматривает никаких вариантов его продажи или аренды в ближайшее трансферное окно.

Матвей Сафонов на поле. Фото: instagram.com/motya_39/

Почему в "ПСЖ" уверены в Сафонове

На фоне этого доверия россиянин недавно получил шанс в официальном матче. В минувшие выходные он провел свой первый матч за "ПСЖ" в текущем сезоне и отыграл "на ноль" в крупной победе над "Ренном" со счетом 5:0.

Парижане продолжают бороться за трофеи во всех турнирах, в которых участвуют. Руководство клуба считает, что стабильность на позиции голкипера важнее краткосрочных решений. Поэтому разговоры вокруг ухода Сафонова зимой внутри клуба окончательно закрыты. Тем не менее "первым номером" команды продолжит оставаться Люка Шевалье.

