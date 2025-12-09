Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк змінив свій тренерський штаб в Динамо

Костюк змінив свій тренерський штаб в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 21:07
Динамо посилило штаб Костюка запрошенням нового тренера
Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" під проводом в.о. головного тренера Ігоря Костюка готується до дебюту в дорослих єврокубках. В Лізі конференцій біло-сині грають з італійською "Фіорентиною".

Паблік "ТаТоТаке" повідомив, що до матчу проти "Фіорентини" Костюк оновив тренерський штаб.

Реклама
Читайте також:
Олег Венглинский
Олег Венглинський — головний асистент Костюка. Фото: "Динамо" Київ

Костюк зміцнив свій штаб

Костюк остаточно сформував тренерський штаб, який працюватиме з командою в останніх матчах року — проти "Фіорентини" та "Ноа" в єврокубках і "Вереса" в УПЛ.

Джерела повідомили, що ключовою кадровою зміною стало запрошення тренера воротарів Михайла Федунова, який працював у "Поліссі".

Запросити Федунова вирішив особисто Костюк, який прагнув підсилити роботу саме в цьому напрямку. Водночас у структурі залишився й чинний наставник голкіперів Тарас Луценко. Наразі джерело не повідомляє, хто з дуету досвідченого Федунова та перспективного Луценка буде головним.

У клубі підкреслюють, що питання заміни тренера із загальної фізичної підготовки не стоїть — Віталій Кулиба зберігає повну довіру керівництва завдяки своєму досвіду та стабільній роботі з командою.

Щодо "Динамо" U19, то рішення про подальшу долю посади головного тренера ухвалять після першої частини сезону. Все залежатиме від того, де працюватиме Костюк — чи закріпиться на чолі головної команди.

Нагадаємо, Матвій Пономаренко переведений у юнацьку команду "Динамо".

У французькому "ПСЖ" ухвалили дивне рішення щодо російського голкіпера, який мав піти ще влітку.

Легендарний Юрген Клопп раніше завжди показував, як вирішувати конфлікти з Мохаммедом Салахом.

футбол Динамо УПЛ тренер Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації