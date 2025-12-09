Динамо посилило штаб Костюка запрошенням нового тренера

Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" під проводом в.о. головного тренера Ігоря Костюка готується до дебюту в дорослих єврокубках. В Лізі конференцій біло-сині грають з італійською "Фіорентиною".

Паблік "ТаТоТаке" повідомив, що до матчу проти "Фіорентини" Костюк оновив тренерський штаб.

Олег Венглинський — головний асистент Костюка. Фото: "Динамо" Київ

Костюк зміцнив свій штаб

Костюк остаточно сформував тренерський штаб, який працюватиме з командою в останніх матчах року — проти "Фіорентини" та "Ноа" в єврокубках і "Вереса" в УПЛ.

Джерела повідомили, що ключовою кадровою зміною стало запрошення тренера воротарів Михайла Федунова, який працював у "Поліссі".

Запросити Федунова вирішив особисто Костюк, який прагнув підсилити роботу саме в цьому напрямку. Водночас у структурі залишився й чинний наставник голкіперів Тарас Луценко. Наразі джерело не повідомляє, хто з дуету досвідченого Федунова та перспективного Луценка буде головним.

У клубі підкреслюють, що питання заміни тренера із загальної фізичної підготовки не стоїть — Віталій Кулиба зберігає повну довіру керівництва завдяки своєму досвіду та стабільній роботі з командою.

Щодо "Динамо" U19, то рішення про подальшу долю посади головного тренера ухвалять після першої частини сезону. Все залежатиме від того, де працюватиме Костюк — чи закріпиться на чолі головної команди.

