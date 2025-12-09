Видео
Костюк сменил свой тренерский штаб в Динамо

Костюк сменил свой тренерский штаб в Динамо

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 21:07
Динамо усилило штаб Костюка приглашением нового тренера
Игорь Костюк. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" под руководством и.о. главного тренера Игоря Костюка готовится к дебюту во взрослых еврокубках. В Лиге конференций бело-синие играют с итальянской "Фиорентиной".

Паблик "ТаТоТаке" сообщил, что к матчу против "Фиорентины" Костюк обновил тренерский штаб.

Читайте также:
Олег Венглинский
Олег Венглинский — главный ассистент Костюка. Фото: "Динамо" Киев

Костюк укрепил свой штаб

Костюк окончательно сформировал тренерский штаб, который будет работать с командой в последних матчах года — против "Фиорентины" и "Ноа" в еврокубках и "Вереса" в УПЛ.

Источники сообщили, что ключевым кадровым изменением стало приглашение тренера вратарей Михаила Федунова, который работал в "Полесье".

Пригласить Федунова решил лично Костюк, который стремился усилить работу именно в этом направлении. В то же время в структуре остался и действующий наставник голкиперов Тарас Луценко. Пока источник не сообщает, кто из дуэта опытного Федунова и перспективного Луценко будет главным.

В клубе подчеркивают, что вопрос замены тренера по общей физической подготовке не стоит — Виталий Кулыба сохраняет полное доверие руководства благодаря своему опыту и стабильной работе с командой.

Что касается "Динамо" U19, то решение о дальнейшей судьбе должности главного тренера примут после первой части сезона. Все будет зависеть от того, где будет работать Костюк — закрепится ли во главе главной команды.

Напомним, Матвей Пономаренко переведен в юношескую команду "Динамо".

футбол Динамо УПЛ тренер Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
