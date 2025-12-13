Відео
Головна Спорт Шовковський показав, чим займається після звільнення з Динамо

Шовковський показав, чим займається після звільнення з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:25
Шовковський після звільнення з Динамо засвітився на вечері з дружиною
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський був звільнений більш як два тижні тому. За цей час він з'являвся на публіці лише на похоронах легенди клубу Володимира Мунтяна.

Однак, Шовковський вирішив знову стати активним в Instagram.

Шовковський з'явився на публіці 

Судячи з фото, Шовковський відвідав один зі столичних ресторанів разом з дружиною Мариною Кутєповою.

Однак, згідно з підписом до фото, крім них, в ресторані також вечеряли їх друзі.

"Вечеря з друзями. Що може бути краще у вечір п'ятниці", — написав Шовковський.

Александр Шовковский
Пост Олександра Шовковського. Фото: скриншот

Зазначимо, що Шовковського звільнили з "Динамо" після чотирьох поразок в п’яти матчах. Останньою каплею для Ігоря Суркіса стало фіаско в матчі на Кіпрі проти "Омонії" в Лізі конференцій (0:2).

Замість Шовковського виконувачем обов'язки головного тренера "Динамо" призначили тренера команди U-19 Ігоря Костюка.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
