Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дубль Циганкова витягнув Жирону із зони вильоту Ла-Ліги — відео

Дубль Циганкова витягнув Жирону із зони вильоту Ла-Ліги — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 07:57
Дубль Циганкова приніс Жироні перемогу в матчі проти Реал Сосьєдаду
Віктора Циганкова привітали з дублем. Фото: "Жирона"

В чемпіонаті Іспанії розпочався 16-й тур. Каталонська "Жирона" відкрила його матчем проти "Реал Сосьєдаду".

З перших хвилин на поле в складі гостей вийшли українці Віктор Циганков та Владислав Ванат, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Несподіваний камбек Циганкова

Для "Жирони" "Реал Сосьєдад" завжди був дуже складним суперником. У господарів роками напрацьована взаємодія, стабільніший склад та підтримка домашніх трибун. Каталонці вважалися великим андердогом.

Тому не дивно, що "Реал Сосьєдад" забив ще у першому таймі після точного удару Гедеша.

Програвши першу половину матчу, "Жирона" вийшла на другий тайм без Ваната. Важко сказати, чи це допомогло, але Циганков згодом забив із його зони.

Спершу Віктора знайшли в штрафному майданчику на 76-й хвилині, й він відзначився голом. Потім на 84-й хвилині він зіграв як справжній центральний нападник і забив свій другий гол у матчі та третій у сезоні Ла-Ліги.

Перемога дозволила "Жироні" вперше за тривалий час покинути зону вильоту в турнірній таблиці.

За свою гру Циганков отримав найвищі оцінки за матч від аналітичних порталів. WhoScored поставив йому 8.9, Sofascore — 8.2.

Ванат отримав 5.9 від WhoScored та 6.4 від Sofascore. Це одні з найгірших оцінок у складі "Жирони".

"Реал Сосьєдад" — "Жирона" — 1:2

Голи: Гедеш, 35 — Циганков, 76, 84

Нагадаємо, раніше Анатолій Трубін відповів критикам після несподіваної перемоги в Лізі чемпіонів.

Український журналіст розкритикував Ігоря Костюка після фіаско "Динамо" в єврокубках.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (баскетбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації