Дубль Циганкова приніс Жироні перемогу в матчі проти Реал Сосьєдаду

В чемпіонаті Іспанії розпочався 16-й тур. Каталонська "Жирона" відкрила його матчем проти "Реал Сосьєдаду".

З перших хвилин на поле в складі гостей вийшли українці Віктор Циганков та Владислав Ванат, повідомив портал Новини.LIVE.

Несподіваний камбек Циганкова

Для "Жирони" "Реал Сосьєдад" завжди був дуже складним суперником. У господарів роками напрацьована взаємодія, стабільніший склад та підтримка домашніх трибун. Каталонці вважалися великим андердогом.

Тому не дивно, що "Реал Сосьєдад" забив ще у першому таймі після точного удару Гедеша.

Програвши першу половину матчу, "Жирона" вийшла на другий тайм без Ваната. Важко сказати, чи це допомогло, але Циганков згодом забив із його зони.

Спершу Віктора знайшли в штрафному майданчику на 76-й хвилині, й він відзначився голом. Потім на 84-й хвилині він зіграв як справжній центральний нападник і забив свій другий гол у матчі та третій у сезоні Ла-Ліги.

Перемога дозволила "Жироні" вперше за тривалий час покинути зону вильоту в турнірній таблиці.

За свою гру Циганков отримав найвищі оцінки за матч від аналітичних порталів. WhoScored поставив йому 8.9, Sofascore — 8.2.

Ванат отримав 5.9 від WhoScored та 6.4 від Sofascore. Це одні з найгірших оцінок у складі "Жирони".

"Реал Сосьєдад" — "Жирона" — 1:2

Голи: Гедеш, 35 — Циганков, 76, 84

