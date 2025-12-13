Видео
Україна
Видео

Дубль Цыганкова вытащил Жирону из зоны вылета Ла Лиги — видео

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 07:57
Дубль Цыганкова принес Жироне победу в матче против Реал Сосьедада
Виктора Цыганкова поздравили с дублем. Фото: "Жирона"

В чемпионате Испании начался 16-й тур. Каталонская "Жирона" открыла его матчем против "Реал Сосьедада".

С первых минут на поле в составе гостей вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Неожиданный камбэк Цыганкова

Для "Жироны" "Реал Сосьедад" всегда был очень сложным соперником. У хозяев годами наработанное взаимодействие, более стабильный состав и поддержка домашних трибун. Каталонцы считались большим андердогом.

Поэтому неудивительно, что "Реал Сосьедад" забил еще в первом тайме после точного удара Гедеша.

Проиграв первую половину матча, "Жирона" вышла на второй тайм без Ваната. Трудно сказать, помогло ли это, но Цыганков впоследствии забил из его зоны.

Сперва Виктора нашли в штрафной площади на 76-й минуте, и он отметился голом. Затем на 84-й минуте он сыграл как настоящий центральный нападающий и забил свой второй гол в матче и третий в сезоне Ла Лиги.

Победа позволила "Жироне" впервые за долгое время покинуть зону вылета в турнирной таблице.

За свою игру Цыганков получил самые высокие оценки за матч от аналитических порталов. WhoScored поставил ему 8.9, Sofascore — 8.2.

Ванат получил 5.9 от WhoScored и 6.4 от Sofascore. Это одни из худших оценок в составе "Жироны".

"Реал Сосьедад" — "Жирона" — 1:2

Голы: Гедеш, 35 — Цыганков, 76, 84

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
