Трубін звернувся до вболівальників та хейтерів після перемоги Бенфіки

Анатолій Трубін після матчу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

У матчі 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" здобула важливу перемогу над італійським "Наполі" (2:0). Голи Ріоса та Баррейру дозволили португальській команді набрати три очки.

Голкіпер Анатолій Трубін після гри на своїй сторінці в Instagram поділився враженнями від успіху.

Перемога над "Наполі" стала другою для "Бенфіки" в шести матчах ЛЧ. Це дало змогу португальській команді піднятися на 25 місце в турнірній таблиці та зберегти шанси потрапити до плей-оф за право продовжити виступ у турнірі.

Що Трубін сказав уболівальникам

Останніми тижнями гравці "Бенфіки" піддаються критиці за непереконливі результати. Однак український воротар "орлів" закликав уболівальників не впадати у відчай, а хейтерам залишив спеціальний допис, у якому пообіцяв не зупинятися на досягнутому.

Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Навколо нас багато розмов, але відповідь у грі. Команда відпрацювала відмінно і здобула важливу домашню перемогу. Попереду нові виклики, тому працюємо далі", — написав Трубін.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "Бенфіка" проведе 21 січня 2026 року в Турині проти "Ювентуса".

