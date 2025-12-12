Трубин обратился к болельщикам и хейтерам после победы Бенфики

Анатолий Трубин после матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

В матче 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала важную победу над итальянским "Наполи" (2:0). Голы Риоса и Баррейру позволили португальской команде набрать три очка.

Голкипер Анатолий Трубин после игры на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от успеха.

Победа над "Наполи" стала второй для "Бенфики" в шести матчах ЛЧ. Это позволило португальской команде подняться на 25 место в турнирной таблице и сохранить шансы попасть в плей-офф за право продолжить выступление в турнире.

Что Трубин сказал болельщикам

В последние недели игроки "Бенфики" подвергаются критике за не убедительные результаты. Однако украинский вратарь "орлов" призвал болельщиков не отчаиваться, а хейтерам оставил специальное сообщение, в котором пообещал не останавливаться на достигнутом.

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Вокруг нас много разговоров, но ответ в игре. Команда отработала отлично и одержала важную домашнюю победу. Впереди новые вызовы, поэтому работаем дальше", — написал Трубин.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Бенфика" проведет 21 января 2026 года в Турине против "Ювентуса".

