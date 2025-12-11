Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Французы подсчитали взаимодействие Забарного и Сафонова в матче

Французы подсчитали взаимодействие Забарного и Сафонова в матче

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:55
Забарный и Сафонов впервые сыграли вместе в ПСЖ: их взаимодействие оценили
Илья Забарный. Фото: Reuters

В пятом туре Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграл в безголевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао. В этом матче впервые одновременно на поле играли украинец Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов.

Французские журналисты из Le Parisien оценили взаимодействие Забарного и Сафонова на поле.

Реклама
Читайте также:
Матч Атлетик - ПСЖ
Матвей Сафонов в матче против "Атлетика". Фото: Reuters

Как украинец сыграл с россиянином

Несмотря на чувствительный политический контекст дебютный матч для Забарного и Сафонова прошел спокойно, собранно и без ошибок.

Перед игрой дискуссии усилились еще после матча с "Ренном", который Забарный пропустил. Некоторые СМИ написали, что украинец не заболел, а пропускал матч из-за политических вопросов, чтобы не играть с Сафоновым. Позже Луис Энрике резко отреагировал на эти предположения.

В Бильбао ситуация разрешилась сама собой, поскольку Маркиньос получил травму и не смог продолжить игру после жесткого подката. Забарному пришлось выйти на поле в начале второго тайма. Уже через несколько минут он впервые отдал передачу на Сафонова.

Взаимодействие между ними выглядело уверенным, поскольку оба не ошибались при выходе из-под прессинга, грамотно начинали атаки и не создавали рисковых ситуаций у своих ворот.

Отметим, что "ПСЖ" полностью контролировал игру после перерыва и поэтому защитнику и вратарю пришлось очень мало взаимодействовать.

Напомним, вместо Хаби Алонсо в "Реал" может перейти звездный тренер Юрген Клопп.

Украинский центральный защитник Илья Забарный вернулся на футбольное поле.

футбол Лига чемпионов ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации