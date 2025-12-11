Забарный и Сафонов впервые сыграли вместе в ПСЖ: их взаимодействие оценили

Илья Забарный. Фото: Reuters

В пятом туре Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграл в безголевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао. В этом матче впервые одновременно на поле играли украинец Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов.

Французские журналисты из Le Parisien оценили взаимодействие Забарного и Сафонова на поле.

Матвей Сафонов в матче против "Атлетика". Фото: Reuters

Как украинец сыграл с россиянином

Несмотря на чувствительный политический контекст дебютный матч для Забарного и Сафонова прошел спокойно, собранно и без ошибок.

Перед игрой дискуссии усилились еще после матча с "Ренном", который Забарный пропустил. Некоторые СМИ написали, что украинец не заболел, а пропускал матч из-за политических вопросов, чтобы не играть с Сафоновым. Позже Луис Энрике резко отреагировал на эти предположения.

В Бильбао ситуация разрешилась сама собой, поскольку Маркиньос получил травму и не смог продолжить игру после жесткого подката. Забарному пришлось выйти на поле в начале второго тайма. Уже через несколько минут он впервые отдал передачу на Сафонова.

Взаимодействие между ними выглядело уверенным, поскольку оба не ошибались при выходе из-под прессинга, грамотно начинали атаки и не создавали рисковых ситуаций у своих ворот.

Отметим, что "ПСЖ" полностью контролировал игру после перерыва и поэтому защитнику и вратарю пришлось очень мало взаимодействовать.

Украинский центральный защитник Илья Забарный вернулся на футбольное поле.