Головна Спорт Французи підрахували взаємодію Забарного та Сафонова в першій грі

Французи підрахували взаємодію Забарного та Сафонова в першій грі

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:55
Забарний і Сафонов уперше зіграли разом у ПСЖ: їх взаємодію оцінили
Ілля Забарний. Фото: Reuters

В п'ятому турі Ліги чемпіонів "ПСЖ" зіграв у безгольову нічию з "Атлетіком" з Більбао. В цьому матчі вперше одночасно на полі грали українець Ілля Забарний та російський воротар Матвій Сафонов.

Французькі журналісти з Le Parisien оцінили взаємодію Забарного та Сафонова на полі.

Читайте також:
Матч Атлетик - ПСЖ
Матвій Сафонов у матчі проти "Атлетіка". Фото: Reuters

Як українець зіграв з росіянином

Попри чутливий політичний контекст дебютний матч для Забарного і Сафонова пройшов спокійно, зібрано і без помилок.

Перед грою дискусії посилилися ще після матчу з "Ренном", який Забарний пропустив. Деякі ЗМІ написали, що українець не захворів, а пропускав матч через політичні питання, щоб не грати з Сафоновим. Пізніше Луїс Енріке різко відреагував на ці припущення.

У Більбао ситуація розв’язалася сама собою, оскільки Маркіньйос отримав травму і не зміг продовжити гру після жорсткого підкату. Забарному довелося вийти на поле на початку другого тайму. Уже за кілька хвилин він уперше віддав передачу на Сафонова.

Взаємодія між ними виглядала впевненою, оскільки обидва не помилялися під час виходу з-під пресингу, грамотно розпочинали атаки й не створювали ризикових ситуацій біля власних воріт.

Зазначимо, що "ПСЖ" повністю контролював гру після перерви і тому захиснику та воротарю довелося дуже мало взаємодіяти.

Нагадаємо, замість Хабі Алонсо в "Реал" може перейти зірковий тренер Юрген Клопп.

Український центральний захисник Ілля Забарний повернувся на футбольне поле.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
