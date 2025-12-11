Забарний повернувся після хвороби та відіграв тайм у матчі Атлетік — ПСЖ

Матч "Атлетік" — "ПСЖ". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли матчі п'ятого туру основного раунду. Французький "ПСЖ" Іллі Забарного зіграв на виїзді проти іспанського "Атлетіка" із Більбао.

Ілля Забарний залишився на лавці запасних, але зіграв весь другий тайм, повідомив портал Новини.LIVE.

У Більбао "ПСЖ" зіграв у нульову нічию з "Атлетіком".

Перший тайм минув без голів і з мінімальною кількістю моментів. Французи створили лише один удар у площину воріт, тоді як іспанці зовсім не влучали у ствір.

Забарний вийшов на поле після перерви, замінивши травмованого Маркіньйоса, і провів перший офіційний поєдинок у ЛЧ у парі з російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

Після перерви гра пожвавішала, і найнебезпечніший момент матчу виник після прориву Барколя. Француз уникнув трьох захисників, але його удар у верхній кут прийняла поперечка. Баски відповідали швидкими фланговими атаками, проте серйозно загрожувати воротам парижан не змогли.

Забарний упевнено відіграв на своєму фланзі, кілька разів переривав передачі в штрафний і вигравав боротьбу у єдиноборствах. За підсумками матчу українець отримав оцінку 7,1 від SofaScore — одну з найвищих серед гравців "ПСЖ", та 6,4 від WhoScored.

"Атлетік" Більбао — "ПСЖ" — 0:0

"Атлетік" Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 73), Вівіан, Берчіче, Бойро — Хаурегісар (Рего, 73), Руїс де Галаррета (Весга, 78) — Беренгер, Сансет (Єрро, 73), Вільямс — Гурусета (Гомес, 62)

"ПСЖ": Сафонов, Маркіньйос (Забарний, 46), Пачо, Мендеш — Невеш, Феррейра, Руїс — Барколя (Рамуш, 78), Маюлю (Дуе, 62), Кварацхелія

