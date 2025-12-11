Відео
Головна Спорт Забарний вперше зіграв у складі з Сафоновим, але ПСЖ не виграв

Забарний вперше зіграв у складі з Сафоновим, але ПСЖ не виграв

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 08:16
Забарний повернувся після хвороби та відіграв тайм у матчі Атлетік — ПСЖ
Матч "Атлетік" — "ПСЖ". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли матчі п'ятого туру основного раунду. Французький "ПСЖ" Іллі Забарного зіграв на виїзді проти іспанського "Атлетіка" із Більбао.

Ілля Забарний залишився на лавці запасних, але зіграв весь другий тайм, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

 Забарний повернувся після хвороби

У Більбао "ПСЖ" зіграв у нульову нічию з "Атлетіком".

Перший тайм минув без голів і з мінімальною кількістю моментів. Французи створили лише один удар у площину воріт, тоді як іспанці зовсім не влучали у ствір.

Забарний вийшов на поле після перерви, замінивши травмованого Маркіньйоса, і провів перший офіційний поєдинок у ЛЧ у парі з російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

Після перерви гра пожвавішала, і найнебезпечніший момент матчу виник після прориву Барколя. Француз уникнув трьох захисників, але його удар у верхній кут прийняла поперечка. Баски відповідали швидкими фланговими атаками, проте серйозно загрожувати воротам парижан не змогли.

Забарний упевнено відіграв на своєму фланзі, кілька разів переривав передачі в штрафний і вигравав боротьбу у єдиноборствах. За підсумками матчу українець отримав оцінку 7,1 від SofaScore — одну з найвищих серед гравців "ПСЖ", та 6,4 від WhoScored.

"Атлетік" Більбао — "ПСЖ" — 0:0

"Атлетік" Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 73), Вівіан, Берчіче, Бойро — Хаурегісар (Рего, 73), Руїс де Галаррета (Весга, 78) — Беренгер, Сансет (Єрро, 73), Вільямс — Гурусета (Гомес, 62)

"ПСЖ": Сафонов, Маркіньйос (Забарний, 46), Пачо, Мендеш — Невеш, Феррейра, Руїс — Барколя (Рамуш, 78), Маюлю (Дуе, 62), Кварацхелія

Нагадаємо, столичне "Динамо" підписало в тренерський штаб Ігоря Костюка ще одного тренера.

Німецький наставник Юрген Клопп може очолити мадридський "Реал", але поставив важливу умову.

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Атлетико Мадрид Ілля Забарний
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
