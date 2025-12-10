Ліверпуль вирвав перемогу над Інтером і врятував Слота від звільнення

Матч "Інтер" — "Ліверпуль". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів відбулися матчі шостого туру. В Мілан до "Інтера" в гості прилетів кризовий "Ліверпуль".

"Інтер" міг звільнити головного тренера "Ліверпуля" Арне Слота, але програв, повідомив портал Новини.LIVE.

"Ліверпуль" здобув довгоочікувану перемогу

Перший тайм минув у рівній боротьбі, а найнебезпечніший момент мав Лаутаро Мартінес, коли на п'ятій доданій хвилині пробивав головою — Аліссон витягнув м’яч з-під поперечини.

"Ліверпуль" відповідав ударами Джонса та Гравенберха, але Ян Зоммер надійно тримав рамку.

Після перерви гості взяли гру під контроль, однак гострих моментів було небагато. Матч упевнено рухався до нічиєї, доки на 87-й хвилині арбітр не призначив пенальті за фол Бастоні на Вірці. Рішення викликало обурення трибун та довгі суперечки, але вердикт не змінили.

Домінік Собослаї впевнено переграв Зоммера, відправивши м’яч у лівий верхній кут — 0:1. "Інтер" кинувся відіграватися, однак "Ліверпуль" втримав перемогу, а матч завершився після шести компенсованих хвилин.

