Україна
Головна Спорт У Ліверпуля є два кандидати на заміну Арне Слоту

У Ліверпуля є два кандидати на заміну Арне Слоту

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 23:02
Ліверпуль визначився з кандидатами заміни Слота
Арне Слот. Фото: Reuters

Чинний чемпіон Англії "Ліверпуль" провалює сезон. В чемпіонаті команда йде на 10-й позиції з шістьома поразками, а в Лізі чемпіонів вона 13-та.

Винуватцем жахливого сезону називають головного тренера Арне Слота. Наразі тренер під загрозою звільнення й йому вже знайшли можливі заміни, повідомив портал Caught Offside.

Читайте також:
Ливерпуль против Интера
"Ліверпуль" проти "Інтера" в ЛЧ. Фото: Reuters

"Ліверпуль" має двох кандидатів замість Слота

Ліверпульський клуб опрацьовує можливі сценарії щодо тренерського штабу, і одним із ключових кандидатів став наставник "Крістал Пелес" Олівер Гласнер. У керівництві вважають, що австрієць здатен швидко стабілізувати команду та зберегти її конкурентний рівень у Прем’єр-лізі.

Гласнера розглядають як реалістичне рішення на найближчу перспективу, однак у довгостроковому плані "Ліверпуль" має інше бачення.

Стратегічним вибором клубу на тривалий термін називають чинного тренера "ПСЖ" Луїса Енріке — фахівця з великим досвідом перемог, який уміє працювати з амбітними та складними зірковими колективами.

У клубі переконані, що його атакувальна філософія та стиль гри повністю відповідають ДНК "Ліверпуля".

Нагадаємо, в юнацьку команду "Динамо" перевели гравця, який приніс перемогу в останньому матчі.

У французькому "ПСЖ" ухвалили рішення, чи залишатимуть російського голкіпера Матвія Сафонова.

Легендарний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп раніше показав Арне Слоту як будувати стосунки з Мохаммедом Салахом.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
