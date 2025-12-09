Ліверпуль визначився з кандидатами заміни Слота

Арне Слот. Фото: Reuters

Чинний чемпіон Англії "Ліверпуль" провалює сезон. В чемпіонаті команда йде на 10-й позиції з шістьома поразками, а в Лізі чемпіонів вона 13-та.

Винуватцем жахливого сезону називають головного тренера Арне Слота. Наразі тренер під загрозою звільнення й йому вже знайшли можливі заміни, повідомив портал Caught Offside.

"Ліверпуль" проти "Інтера" в ЛЧ. Фото: Reuters

"Ліверпуль" має двох кандидатів замість Слота

Ліверпульський клуб опрацьовує можливі сценарії щодо тренерського штабу, і одним із ключових кандидатів став наставник "Крістал Пелес" Олівер Гласнер. У керівництві вважають, що австрієць здатен швидко стабілізувати команду та зберегти її конкурентний рівень у Прем’єр-лізі.

Гласнера розглядають як реалістичне рішення на найближчу перспективу, однак у довгостроковому плані "Ліверпуль" має інше бачення.

Стратегічним вибором клубу на тривалий термін називають чинного тренера "ПСЖ" Луїса Енріке — фахівця з великим досвідом перемог, який уміє працювати з амбітними та складними зірковими колективами.

У клубі переконані, що його атакувальна філософія та стиль гри повністю відповідають ДНК "Ліверпуля".

