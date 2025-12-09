Ливерпуль определился с кандидатами замены Слота

Арне Слот. Фото: Reuters

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" проваливает сезон. В чемпионате команда идет на 10-й позиции с шестью поражениями, а в Лиге чемпионов она 13-я.

Виновником ужасного сезона называют главного тренера Арне Слота. Сейчас тренер под угрозой увольнения и ему уже нашли возможные замены, сообщил портал Caught Offside.

"Ливерпуль" против "Интера" в ЛЧ. Фото: Reuters

"Ливерпуль" имеет двух кандидатов вместо Слота

Ливерпульский клуб прорабатывает возможные сценарии относительно тренерского штаба, и одним из ключевых кандидатов стал наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер. В руководстве считают, что австриец способен быстро стабилизировать команду и сохранить ее конкурентный уровень в Премьер-лиге.

Гласнера рассматривают как реалистичное решение на ближайшую перспективу, однако в долгосрочном плане "Ливерпуль" имеет другое видение.

Стратегическим выбором клуба на длительный срок называют действующего тренера "ПСЖ" Луиса Энрике — специалиста с большим опытом побед, который умеет работать с амбициозными и сложными звездными коллективами.

В клубе убеждены, что его атакующая философия и стиль игры полностью соответствуют ДНК "Ливерпуля".

