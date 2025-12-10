Видео
Видео

Главная Спорт Ливерпуль одолел Интер в Лиге чемпионов

Ливерпуль одолел Интер в Лиге чемпионов

Дата публикации 10 декабря 2025 00:40
Ливерпуль вырвал победу над Интером и спас Слота от увольнения
Матч "Интер" - "Ливерпуль". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов состоялись матчи шестого тура. В Милан к "Интеру" в гости прилетел кризисный "Ливерпуль".

"Интер" мог уволить главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, но проиграл, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Ливерпуль" одержал долгожданную победу

Первый тайм прошел в равной борьбе, а самый опасный момент имел Лаутаро Мартинес, когда на пятой добавленной минуте пробивал головой — Алиссон вытащил мяч из-под перекладины.

"Ливерпуль" отвечал ударами Джонса и Гравенберха, но Ян Зоммер надежно держал рамку.

После перерыва гости взяли игру под контроль, однако острых моментов было немного. Матч уверенно двигался к ничьей, пока на 87-й минуте арбитр не назначил пенальти за фол Бастони на Вирце. Решение вызвало возмущение трибун и долгие споры, но вердикт не изменили.

Доминик Собослаи уверенно переиграл Зоммера, отправив мяч в левый верхний угол — 0:1. "Интер" бросился отыгрываться, однако "Ливерпуль" удержал победу, а матч завершился после шести компенсированных минут.

Напомним, в "Динамо" понизили в классе Матвея Пономаренко.

В "ПСЖ" приняли решение относительно будущего голкипера Матвея Сафонова.

Ранее Юрген Клопп показал, как нужно разговаривать с Мохамедом Салахом.

футбол Лига чемпионов Интер Ливерпуль Арне Слот
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
