Забарный вернулся после болезни и отыграл тайм в матче Атлетик — ПСЖ

Матч "Атлетик" — "ПСЖ". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошли матчи пятого тура основного раунда. Французский "ПСЖ" Ильи Забарного сыграл на выезде против испанского "Атлетика" из Бильбао.

Илья Забарный остался на скамейке запасных, но сыграл весь второй тайм, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Забарный вернулся после болезни

В Бильбао "ПСЖ" сыграл в нулевую ничью с "Атлетиком".

Первый тайм прошел без голов и с минимальным количеством моментов. Французы создали лишь один удар в створ ворот, тогда как испанцы совсем не попадали в створ.

Забарный вышел на поле после перерыва, заменив травмированного Маркиньоса, и провел первый официальный поединок в ЛЧ в паре с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

После перерыва игра оживилась, и самый опасный момент матча возник после прорыва Барколя. Француз избежал трех защитников, но его удар в верхний угол приняла перекладина. Баски отвечали быстрыми фланговыми атаками, однако серьезно угрожать воротам парижан не смогли.

Забарный уверенно отыграл на своем фланге, несколько раз прерывал передачи в штрафную и выигрывал борьбу в единоборствах. По итогам матча украинец получил оценку 7,1 от SofaScore — одну из самых высоких среди игроков "ПСЖ", и 6,4 от WhoScored.

"Атлетик" Бильбао — "ПСЖ" — 0:0

"Атлетик" Бильбао: Симон — Аресо (Горосабель, 73), Вивиан, Берчиче, Бойро — Хаурегисар (Рего, 73), Руис де Галаррета (Весга, 78) — Беренгер, Сансет (Йерро, 73), Уильямс — Гурусета (Гомес, 62)

"ПСЖ": Сафонов — Маркиньос (Забарный, 46), Пачо, Мендеш — Невеш, Феррейра, Руис — Барколя (Рамуш, 78), Маюлю (Дуэ, 62), Кварацхелия

Напомним, столичное "Динамо" подписало в тренерский штаб Игоря Костюка еще одного тренера.

Немецкий наставник Юрген Клопп может возглавить мадридский "Реал", но поставил важное условие.