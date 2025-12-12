Малиновский может покинуть Дженоа следующим летом

Итальянские гранды хотят подписать Малиновского
Украинский центральный полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в этом сезоне переживает свою вторую молодость. Футболист стал лидером команды.
Журналист Бен Джейкобс в соцсети X сообщил о будущем футболиста.
Малиновский покинет "Дженоа"
По информации источника, украинский полузащитник близок к тому, чтобы покинуть "Дженоа" после завершения контракта летом 2026 года.
Как сообщают инсайдеры, игрок не планирует продлевать соглашение с клубом и станет свободным агентом.
Несмотря на неопределенное будущее, Малиновский сейчас находится в отличной форме — украинец забил два гола в четырех последних матчах и стал одним из ключевых факторов улучшения результатов "Дженоа".
Сейчас несколько клубов Серии А внимательно следят за ситуацией, в частности "Ювентус" и "Интер", которые недавно присылали скаутов на матчи генуэзцев.
