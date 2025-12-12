Малиновский может покинуть Дженоа следующим летом

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Украинский центральный полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в этом сезоне переживает свою вторую молодость. Футболист стал лидером команды.

Журналист Бен Джейкобс в соцсети X сообщил о будущем футболиста.

Малиновский покинет "Дженоа"

По информации источника, украинский полузащитник близок к тому, чтобы покинуть "Дженоа" после завершения контракта летом 2026 года.

Как сообщают инсайдеры, игрок не планирует продлевать соглашение с клубом и станет свободным агентом.

Несмотря на неопределенное будущее, Малиновский сейчас находится в отличной форме — украинец забил два гола в четырех последних матчах и стал одним из ключевых факторов улучшения результатов "Дженоа".

Сейчас несколько клубов Серии А внимательно следят за ситуацией, в частности "Ювентус" и "Интер", которые недавно присылали скаутов на матчи генуэзцев.

