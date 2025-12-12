Маліновський може покинути Дженоа наступного літа

Італійські гранди хочуть підписати Маліновського
Український центральний півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський цього сезону переживає свою другу молодість. Футболіст став лідером команди.
Журналіст Бен Джейкобс в соцмережі X повідомив про майбутнє футболіста.
Маліновський покине "Дженоа"
За інформацією джерела, український півзахисник близький до того, щоб покинути "Дженоа" після завершення контракту влітку 2026 року.
Як повідомляють інсайдери, гравець не планує продовжувати угоду з клубом і стане вільним агентом.
Попри невизначене майбутнє, Маліновський зараз перебуває у відмінній формі — українець забив два голи у чотирьох останніх матчах і став одним із ключових факторів покращення результатів "Дженоа".
Наразі декілька клубів Серії А уважно стежать за ситуацією, зокрема "Ювентус" і "Інтер", які нещодавно надсилали скаутів на матчі генуезців.
