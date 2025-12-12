Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Італійські гранди хочуть підписати Маліновського

Італійські гранди хочуть підписати Маліновського

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 06:45
Маліновський може покинути Дженоа наступного літа
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Український центральний півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський цього сезону переживає свою другу молодість. Футболіст став лідером команди.

Журналіст Бен Джейкобс в соцмережі X повідомив про майбутнє футболіста.

Реклама
Читайте також:

Маліновський покине "Дженоа"

За інформацією джерела, український півзахисник близький до того, щоб покинути "Дженоа" після завершення контракту влітку 2026 року.

Як повідомляють інсайдери, гравець не планує продовжувати угоду з клубом і стане вільним агентом.

Попри невизначене майбутнє, Маліновський зараз перебуває у відмінній формі — українець забив два голи у чотирьох останніх матчах і став одним із ключових факторів покращення результатів "Дженоа".

Наразі декілька клубів Серії А уважно стежать за ситуацією, зокрема "Ювентус" і "Інтер", які нещодавно надсилали скаутів на матчі генуезців.

Нагадаємо, Ілля Забарний вперше зіграв з росіянином Матвієм Сафоновим — їх взаємодію вже оцінили.

Наставник мадридського "Реалу" Хабі Алонсо може втратити роботу — стало відомо, хто його замінить.

футбол Дженоа Руслан Маліновський Ювентус Інтер українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації