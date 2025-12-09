Відео
Маліновський встановив важливе досягнення в Дженоа — що відомо

Маліновський встановив важливе досягнення в Дженоа — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:31
Маліновський забив перший пенальті Дженоа в Серії А за 582 дні
Руслан Маліновський на полі. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський допоміг "Дженоа" здобути важливу перемогу в матчі 14-го туру Серії А проти "Удінезе". Саме хавбек відкрив рахунок точним ударом із пенальті.

Цей гол став не просто результативним моментом зустрічі, а й символічним проривом для клубу, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Гравці "Дженоа" майже два роки не могли реалізувати 11-метрові в чемпіонаті Італії. Пауза тривала 582 дні: востаннє "грифони" забивали з крапки у травні 2024 року, коли Матео Ретегі вразив ворота "Мілана".

Чому гол Маліновського має особливе значення

Після того епізоду клуб промахнувся з пенальті ще чотири рази поспіль, що сформувало навколо команди неприємну статистику та тиск на виконавців. Впевнена реалізація українця стала моментом, який дозволив "Дженоа" символічно закрити тривалий період невдач.

Перемога над "Удінезе" зміцнила позиції команди в таблиці, а внесок Маліновського знову підкреслив його цінність для ігрового балансу "Дженоа". У наступному матчі генуезці зіграють удома з "Інтером" у неділю, 14 грудня. За підсумками 14 матчів команда Даніеле Де Россі посідає 14 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Мохаммед Салах опинився на радарі одразу у двох клубів, які готові заплатити за нього великі відступні.

У київському "Динамо" відкинули пропозицію про трансфер молодого гравця, вважаючи запит недостатньо вигідним.

спорт футбол Дженоа Серія А Руслан Маліновський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
