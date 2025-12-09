Видео
Україна
Малиновский установил важное достижение в Дженоа — что известно

Малиновский установил важное достижение в Дженоа — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:31
Малиновский забил первый пенальти Дженоа в Серии А за 582 дня
Руслан Малиновский на поле. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог "Дженоа" одержать важную победу в матче 14-го тура Серии А против "Удинезе". Именно хавбек открыл счет точным ударом с пенальти.

Этот гол стал не просто результативным моментом встречи, но и символическим прорывом для клуба, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Игроки "Дженоа" почти два года не могли реализовать 11-метровые в чемпионате Италии. Пауза длилась 582 дня: последний раз "гриффоны" забивали с точки в мае 2024 года, когда Матео Ретеги поразил ворота "Милана". 

Почему гол Малиновского имеет особое значение

После того эпизода клуб промахнулся с пенальти ещё четыре раза подряд, что сформировало вокруг команды неприятную статистику и давление на исполнителей. Уверенная реализация украинца стала моментом, который позволил "Дженоа" символически закрыть затянувшийся период неудач.

Победа над "Удинезе" укрепила позиции команды в таблице, а вклад Малиновского вновь подчеркнул его ценность для игрового баланса "Дженоа". В следующем матче генуэзцы сыграют дома с "Интером" в воскресенье, 14 декабря. По итогам 14 матчей команда Даниэле Де Росси занимает 14 место в турнирной таблице. 

спорт футбол Дженоа Серия А Руслан Малиновский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
