Журналіст побачив тривожні сигнали у грі Динамо з Фіорентиною

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Журналіст Володимир Звєров поділився аналітичною оцінкою матчу київського "Динамо" проти "Фіорентини", відзначивши нестабільність гри команди на початку етапу під керівництвом Ігоря Костюка.

Кияни втретє поспіль виглядали по-різному, що не дає змоги говорити про сформоване ігрове обличчя команди, заявив Звєров в ефірі програми на YouTube-каналі.

Реклама

Читайте також:

Експерт також звернув увагу на стан самої "Фіорентини", яка підійшла до матчу на тлі складного відрізка в Серії А. Італійський клуб, за його оцінкою, був зосереджений на внутрішніх проблемах чемпіонату і не демонстрував той рівень, який зазвичай асоціюється із серйозним єврокубковим суперником.

Енергетичне коло гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Негативний сигнал для "Динамо"

Звєров зазначив, що сценарій зустрічі дозволяв "Динамо" більше працювати з м'ячем і контролювати темп, особливо в першому таймі. Однак навіть за таких умов кияни не змогли приховати власні ігрові проблеми, які проявлялися в позиційній грі, ухваленні рішень та балансі між флангами. Підсумковий результат він не вважає обнадійливим з огляду на попередні матчі команди.

"Я поки що не розумію це "Динамо". Три матчі — і три абсолютно різні команди за змістом гри. І навіть на тлі такої "Фіорентини" проблеми киян були надто помітні", — заявив Звєров.

Нагадаємо, футболіст збірної України Руслан Маліновський може перейти до одного з найкращих клубів Італії.

Лондонський "Челсі" готовий віддати Михайла Мудрика в оренду в одну з португальських команд.

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін звернувся до вболівальників та хейтерів після важливої перемоги своєї команди.