Журналист увидел тревожные сигналы в игре Динамо с Фиорентиной

Журналист Владимир Зверов поделился аналитической оценкой матча киевского "Динамо" против "Фиорентины", отметив нестабильность игры команды в начале этапа под руководством Игоря Костюка.

Киевляне в третий раз подряд выглядели по-разному, что не позволяет говорить о сформированном игровом лице команды, заявил Зверов в эфире программы на YouTube-канале.

Эксперт также обратил внимание на состояние самой "Фиорентины", которая подошла к матчу на фоне сложного отрезка в Серии А. Итальянский клуб, по его оценке, был сосредоточен на внутренних проблемах чемпионата и не демонстрировал тот уровень, который обычно ассоциируется с серьезным еврокубковым соперником.

Негативный сигнал для "Динамо"

Зверов отметил, что сценарий встречи позволял "Динамо" больше работать с мячом и контролировать темп, особенно в первом тайме. Однако даже при таких условиях киевляне не смогли скрыть собственные игровые проблемы, которые проявлялись в позиционной игре, принятии решений и балансе между флангами. Итоговый результат он не считает обнадёживающим, учитывая предыдущие матчи команды.

"Я пока не понимаю это "Динамо". Три матча — и три абсолютно разные команды по содержанию игры. И даже на фоне такой "Фиорентины" проблемы киевлян были слишком заметны", — заявил Зверов.

