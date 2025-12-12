Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Журналист раскритиковал Костюка после поражения Динамо в ЛК

Журналист раскритиковал Костюка после поражения Динамо в ЛК

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:48
Журналист увидел тревожные сигналы в игре Динамо с Фиорентиной
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Журналист Владимир Зверов поделился аналитической оценкой матча киевского "Динамо" против "Фиорентины", отметив нестабильность игры команды в начале этапа под руководством Игоря Костюка.

Киевляне в третий раз подряд выглядели по-разному, что не позволяет говорить о сформированном игровом лице команды, заявил Зверов в эфире программы на YouTube-канале

Реклама
Читайте также:

Эксперт также обратил внимание на состояние самой "Фиорентины", которая подошла к матчу на фоне сложного отрезка в Серии А. Итальянский клуб, по его оценке, был сосредоточен на внутренних проблемах чемпионата и не демонстрировал тот уровень, который обычно ассоциируется с серьезным еврокубковым соперником. 

Динамо Киев
Энергетический круг игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Негативный сигнал для "Динамо"

Зверов отметил, что сценарий встречи позволял "Динамо" больше работать с мячом и контролировать темп, особенно в первом тайме. Однако даже при таких условиях киевляне не смогли скрыть собственные игровые проблемы, которые проявлялись в позиционной игре, принятии решений и балансе между флангами. Итоговый результат он не считает обнадёживающим, учитывая предыдущие матчи команды.

"Я пока не понимаю это "Динамо". Три матча — и три абсолютно разные команды по содержанию игры. И даже на фоне такой "Фиорентины" проблемы киевлян были слишком заметны", — заявил Зверов. 

Напомним, футболист сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в один из лучших клубов Италии. 

Лондонский "Челси" готов отдать Михаила Мудрика в аренду в одну из португальских команд. 

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин обратился к болельщикам и хейтерам после важной победы своей команды. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Фиорентина Игорь Костюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации