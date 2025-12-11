Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк назвал причины, помешавшие Динамо победить Фиорентину

Костюк назвал причины, помешавшие Динамо победить Фиорентину

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 23:23
Костюк назвал причины поражения Динамо от Фиорентины в Лиге конференций
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

В пятом туре Лиги конференций киевское "Динамо" уступило "Фиорентине". Единственный гол в составе украинцев забил Николай Михайленко.

После игры на пресс-конференции результат матча оценил и.о. главного тренера "Динамо" Игорь Костюк, передает пресс-служба киевлян.

Реклама
Читайте также:

Костюк нашел причины поражения "Динамо"

Костюк заявил, что его подопечные создали достаточно быстрых атак на протяжении обоих таймов, однако ключевой проблемой стала финальная стадия — команда не доставляла мяч в зону завершения атак.

По словам тренера, после перерыва они изменили акценты, подчеркнув необходимость более качественных передач в штрафную площадку. "Динамо" добавило в агрессии, увеличило количество атак и сравняло счет, но остроты в завершающей фазе все равно не хватало.

"Фиорентина" же реализовала свои моменты, и в финальной трети за итальянский клуб отвечают высококлассные исполнители, что и позволило им дважды отличиться.

Во втором тайме "Динамо" перехватило инициативу, чем в определенной степени заставило соперника нервничать. Костюк подчеркнул, что тренерский штаб учел статистику предыдущих матчей "Фиорентины", где итальянцы традиционно проседают в начале второй половины. Этот момент команда использовала — забила гол и создала еще несколько перспективных предпосылок для контратак, но снова подвело качество последнего паса.

После изменения тактики "Фиорентины" контроль эпизодов выровнялся, однако "Динамо" к тому моменту уже уступало 1:2 и было вынуждено идти вперед значительными силами. Костюк отметил, что, несмотря на это, соперник не создавал острых моментов у ворот Нещерета.

Напомним, Илья Забарный сыграл вместе с россиянином Матвеем Сафоновым — как их игру оценили во Франции.

Наставником мадридского "Реала" станет Юрген Клопп, но необходимо решить нюансы.

футбол Динамо Лига Конференций Фиорентина Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации