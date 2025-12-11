Костюк назвал причины поражения Динамо от Фиорентины в Лиге конференций

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

В пятом туре Лиги конференций киевское "Динамо" уступило "Фиорентине". Единственный гол в составе украинцев забил Николай Михайленко.

После игры на пресс-конференции результат матча оценил и.о. главного тренера "Динамо" Игорь Костюк, передает пресс-служба киевлян.

Костюк заявил, что его подопечные создали достаточно быстрых атак на протяжении обоих таймов, однако ключевой проблемой стала финальная стадия — команда не доставляла мяч в зону завершения атак.

По словам тренера, после перерыва они изменили акценты, подчеркнув необходимость более качественных передач в штрафную площадку. "Динамо" добавило в агрессии, увеличило количество атак и сравняло счет, но остроты в завершающей фазе все равно не хватало.

"Фиорентина" же реализовала свои моменты, и в финальной трети за итальянский клуб отвечают высококлассные исполнители, что и позволило им дважды отличиться.

Во втором тайме "Динамо" перехватило инициативу, чем в определенной степени заставило соперника нервничать. Костюк подчеркнул, что тренерский штаб учел статистику предыдущих матчей "Фиорентины", где итальянцы традиционно проседают в начале второй половины. Этот момент команда использовала — забила гол и создала еще несколько перспективных предпосылок для контратак, но снова подвело качество последнего паса.

После изменения тактики "Фиорентины" контроль эпизодов выровнялся, однако "Динамо" к тому моменту уже уступало 1:2 и было вынуждено идти вперед значительными силами. Костюк отметил, что, несмотря на это, соперник не создавал острых моментов у ворот Нещерета.

