Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк назвав причини, які завадили Динамо перемогти Фіорентину

Костюк назвав причини, які завадили Динамо перемогти Фіорентину

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 23:23
Костюк назвав причини поразки Динамо від Фіорентини в Лізі конференцій
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

У п'ятому турі Ліги конференцій київське "Динамо" поступилося "Фіорентині". Єдиний гол у складі українців забив Микола Михайленко.

Після гри на пресконференції результат матчу оцінив в.о. головного тренера "Динамо" Ігор Костюк, передає пресслужба киян.

Реклама
Читайте також:

Костюк знайшов причини поразки "Динамо"

Костюк заявив, що його підопічні створили достатньо швидкісних атак упродовж обох таймів, однак ключовою проблемою стала остання фаза — команда не доставляла м’яч у зону завершення атак.

За словами тренера, після перерви вони змінили акценти, наголосивши на необхідності якісніших передач у штрафний майданчик. "Динамо" додало в агресії, збільшило кількість атак і зрівняло рахунок, але гостроти в завершальній фазі все одно бракувало.

"Фіорентина" ж реалізувала свої нагоди, й у фінальній третині за італійський клуб відповідають висококласні виконавці, що й дозволило їм двічі відзначитися.

У другому таймі "Динамо" перехопило ініціативу, чим певною мірою змусило суперника нервувати. Костюк наголосив, що штаб врахував статистику попередніх матчів "Фіорентини", де італійці традиційно просідають на старті другої половини. Цей момент команда використала — забила гол і мала ще кілька перспективних передумов для контратак, але знову підвела якість останнього пасу.

Після зміни тактики "Фіорентини" контроль епізодів вирівнявся, однак "Динамо" на той момент уже поступалося 1:2 і було змушене йти вперед значними силами. Костюк підкреслив, що попри це суперник не створював гострих моментів біля воріт Нещерета.

Нагадаємо, Ілля Забарний зіграв разом з росіянином Матвієм Сафоновим — як їх гру оцінили у Франції.

Наставником мадридського "Реалу" стане Юрген Клопп, але необхідно вирішити нюанси.

футбол Динамо Ліга Конференцій Фіорентина Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації