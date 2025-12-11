Костюк назвав причини поразки Динамо від Фіорентини в Лізі конференцій

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

У п'ятому турі Ліги конференцій київське "Динамо" поступилося "Фіорентині". Єдиний гол у складі українців забив Микола Михайленко.

Після гри на пресконференції результат матчу оцінив в.о. головного тренера "Динамо" Ігор Костюк, передає пресслужба киян.

Костюк знайшов причини поразки "Динамо"

Костюк заявив, що його підопічні створили достатньо швидкісних атак упродовж обох таймів, однак ключовою проблемою стала остання фаза — команда не доставляла м’яч у зону завершення атак.

За словами тренера, після перерви вони змінили акценти, наголосивши на необхідності якісніших передач у штрафний майданчик. "Динамо" додало в агресії, збільшило кількість атак і зрівняло рахунок, але гостроти в завершальній фазі все одно бракувало.

"Фіорентина" ж реалізувала свої нагоди, й у фінальній третині за італійський клуб відповідають висококласні виконавці, що й дозволило їм двічі відзначитися.

У другому таймі "Динамо" перехопило ініціативу, чим певною мірою змусило суперника нервувати. Костюк наголосив, що штаб врахував статистику попередніх матчів "Фіорентини", де італійці традиційно просідають на старті другої половини. Цей момент команда використала — забила гол і мала ще кілька перспективних передумов для контратак, але знову підвела якість останнього пасу.

Після зміни тактики "Фіорентини" контроль епізодів вирівнявся, однак "Динамо" на той момент уже поступалося 1:2 і було змушене йти вперед значними силами. Костюк підкреслив, що попри це суперник не створював гострих моментів біля воріт Нещерета.

