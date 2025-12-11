Відео
Головна Спорт Динамо забило, але програло Фіорентині

Динамо забило, але програло Фіорентині

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 22:02
Динамо програло Фіорентині у Лізі конференцій Назар Волошин. Фото: "Динамо"
Назар Волошин. Фото: "Динамо"

У п'ятому турі основного раунду Ліги конференцій "Динамо" Київ зіграло проти "Фіорентини". Матч відбувся на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції, Італія.

"Динамо" поступилося з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Александр Пихаленок
Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

"Динамо" не хотіло забивати

Перший тайм почався під контролем італійців. Господарі активно насідали на фланги, і вже на 18-й хвилині Кін відкрив рахунок після точного навісу Додо. "Динамо" намагалося відповідати швидкими атаками, але бракувало завершального удару.

Перед перервою українська команда вирівняла гру і мала кілька перспективних підходів, однак без результату. На перерву суперники пішли за рахунку 1:0.

Другий тайм Динамо почало значно активніше — і це швидко дало ефект. На 55-й хвилині Тимчик протягнув м'яч із правого флангу, Піхальонок скинув його під удар Михайленку, який влучив у верхній кут — 1:1.

Після гола гра стала відкритою: обидві команди створювали моменти, а Нещерет кілька разів рятував киян після ударів Кіна та Ндура.

Ключовим став епізод на 74-й хвилині. Після подачі з флангу Нещерет парирував удар Кіна, але першим на добиванні опинився Гудмундссон — 2:1.

У заключні хвилини "Динамо" намагалося атакувати через фланги, вийшли Ярмоленко та Вівчаренко, але створити по-справжньому гольовий момент вже не вдалося. Матч завершився поразкою киян.

"Фіорентина" — "Динамо" — 2:1

Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 — Михайленко, 55

"Фіорентина": де Хеа — Понграчич, Комуццо, Віті (Парізі, 67) — Додо (Куадіо, 86), Річардсон, Ніколуссі-Кавілья (Куаме, 66), Ндур (Мандрагора, 80), Фортіні — Джеко (Гудмундссон, 67), Кін.

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак (Вівчаренко, 70) — Піхальонок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро (Ярмоленко, 70), Кабаєв (Шола, 77).

Попередження: Ндур, Гудмундссон, Куадіо — Дубінчак, Тіаре, Вівчаренко

Нагадаємо, французи оцінили взаємодію Іллі Забарного з росіянином Матвієм Сафоновим в матчі Ліги чемпіонів.

Гловний тренер "Реала" Хабі Алонсо може втратити посаду, а замінить його Юрген Клопп.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
