Костюк здивував складом Динамо на матч із Фіорентиною у ЛК

Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у п'ятому турі Ліги конференцій зіграє в Італії проти "Фіорентини". Ця гра стане першою єврокубковою на дорослому рівні для в.о. головного тренера Ігоря Костюка.

Тренер здивував стартовим складом на гру проти "Фіорентини", повідомив портал Новини.LIVE.

Кого вибрав Костюк

Місце у воротах Костюк очікувано віддав Руслану Нещерету. На фланги захисту в стартовий склад повернулися Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак.

В центрі захисту зіграє дебютант єврокубків Владислав Захарченко в парі з Аліу Тіаре.

Опорну зону закриє Микола Михайленко, а вище розмістяться Олександр Піхальонок та Микола Шапаренко, який повернувся в склад.

Позиції вінгерів займуть Назар Волошин та Владислав Кабаєв. На вістрі атаки буде Едуардо Герреро.

