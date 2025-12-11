Костюк удивил составом Динамо на матч с Фиорентиной в ЛК

Игорь Костюк. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в пятом туре Лиги конференций сыграет в Италии против "Фиорентины". Эта игра станет первой еврокубковой на взрослом уровне для и.о. главного тренера Игоря Костюка.

Тренер удивил стартовым составом на игру против "Фиорентины", сообщил портал Новини.LIVE.

Кого выбрал Костюк

Место в воротах Костюк ожидаемо отдал Руслану Нещерету. На фланги защиты в стартовый состав вернулись Александр Тымчик и Владислав Дубинчак.

В центре защиты сыграет дебютант еврокубков Владислав Захарченко в паре с Алиу Тиаре.

Опорную зону закроет Николай Михайленко, а выше разместятся Александр Пихаленок и вернувшийся в состав Николай Шапаренко.

Позиции вингеров займут Назар Волошин и Владислав Кабаев. На острие атаки будет Эдуардо Герреро.

