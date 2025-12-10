Костюк оцінив кризу Фіорентини та стан Динамо перед матчем Ліги конференцій

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" Київ 11 грудня зіграє матч п'ятого туру Ліги конференцій проти "Фіорентини". Кияни, як і суперник, знаходяться в кризовому стані.

Свій коментар щодо матчу наставник клубу Ігор Костюк дав на пресконференції, передає пресслужба "Динамо".

Реклама

Читайте також:

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

"Фіорентина" перебуває внизу таблиці незаслужено

Костюк наголосив, що уважно проаналізував останні матчі "фіалок". За його словами, стан команди не відповідає її реальному рівню та інвестиціям. Клуб влітку витратив близько 70 мільйонів євро на трансфери, а гравці ротації демонструють якість, достатню для конкуренції на високому рівні.

Тренер вважає, що поразки "Фіорентини" не завжди були закономірними — у багатьох іграх команда діяла на рівних, тому її останнє місце в чемпіонаті є радше наслідком збігу обставин, а не слабкої гри.

Про власну роботу в "Динамо"

Матч проти "Фіорентини" стане для Костюка третім на чолі київської команди. Він підкреслив, що не хоче давати порожніх обіцянок щодо миттєвих змін, адже "Динамо" перебуває у складному стані. Водночас спеціаліст запевнив, що команда виходитиме з максимальною самовіддачею.

Костюк наголосив, що команда не в найкращому стані, але байдужих гравців на полі не буде, а колектив працює над тим, щоб стабілізувати гру та поведінку в матчах.

Нагадаємо, київське"Динамо" підсилило тренерський штаб Костюка.

Німецький тренер Юрген Клопп може очолити мадридський "Реал", але поставив кілька умов.