Україна
Шапаренко перед матчем з Фіорентиною поскаржився на логістику

Шапаренко перед матчем з Фіорентиною поскаржився на логістику

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 22:13
Шапаренко розповів про проблеми Динамо перед матчем з Фіорентиною
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

В рамках п'ятого туру Ліги конференцій "Динамо" Київ зіграє в Італії з "Фіорентиною". Український клуб в цьому матчі влаштує лише перемога.

Перед матчем півзахисник киян Микола Шапаренко розповів про проблеми команди, передає пресслужба клубу.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Шапаренко не бачить проблем у суперника

Шапаренко наголосив, що єврокубкові поєдинки — це не просто статус, а підвищена відповідальність, оскільки кожна гра вимагає максимальної самовіддачі, як і матчі чемпіонату України.

Микола вважає, що "Фіорентина", яка опинилась в кризі, невдовзі вирішить свої проблеми, оскільки у них хороша якість гравців.

Коментуючи серію невдач київської команди, Шапаренко говорить про природні коливання форми.

"У кожного клубу бувають спади. Важливо тримати голову високо, пережити важкі моменти й рухатись уперед. Упевнений, що з часом усе налагодиться", — сказав Шапаренко.

Игроки киевского Динамо
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Про переїзди під час війни

Окремо Шапаренко зупинився на логістичних труднощах, з якими доводиться жити й грати під час війни.

За його словами, тривалі маршрути "поїзд–автобус–літак" виснажують значно більше, ніж може здатися на перший погляд, а відновлення після них потребує додаткових зусиль.

"Поки сам не пройдеш ці кілометри, не зрозумієш, як це вибиває з сил. А потім треба тренуватися і виходити на поле", — зазначив динамівець.

Нагадаємо, київське "Динамо" перед матчем з "Фіорентиною" зазнало кадрових втрат.

Німецький тренер Юрген Клопп не очолить "Реал", поки там Вінісіус та Родріго.

футбол Динамо Ліга Конференцій Микола Шапаренко Фіорентина
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
