Динамо втратило трьох гравців перед матчем з Фіорентиною в ЛК

Київське "Динамо" в п'ятому турі основного раунду Ліги конференцій зіграє проти італійської "Фіорентини". У цій грі в команди будуть кадрові втрати.

Про кадрові втрати "Динамо" повідомив портал BLIK.

Костюку не допоможуть три гравці

За інформацією джерела, три футболісти основного складу "Динамо" вибули через травми: Крістіан Біловар, Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко. Ці гравці не встигли відновитися й не вирушили до Італії.

Новий керманич "Динамо" також раніше втратив форварда Матвія Пономаренка, якого керівництво клубу вирішило задіяти в матчі Юнацької ліги УЄФА.

Для виходу в наступний раунд Ліги конференцій "Динамо" необхідно перемогти "Фіорентину", а потім — вірменський "Ноа".

Матч на "Артеміо Франкі" розпочнеться о 19:45 за київським часом.

