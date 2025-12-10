Динамо втратило трьох гравців перед матчем з Фіорентиною в ЛК

Костюк в матчі проти Фіорентини не дорахується трьох гравців
Київське "Динамо" в п'ятому турі основного раунду Ліги конференцій зіграє проти італійської "Фіорентини". У цій грі в команди будуть кадрові втрати.
Про кадрові втрати "Динамо" повідомив портал BLIK.
Костюку не допоможуть три гравці
За інформацією джерела, три футболісти основного складу "Динамо" вибули через травми: Крістіан Біловар, Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко. Ці гравці не встигли відновитися й не вирушили до Італії.
Новий керманич "Динамо" також раніше втратив форварда Матвія Пономаренка, якого керівництво клубу вирішило задіяти в матчі Юнацької ліги УЄФА.
Для виходу в наступний раунд Ліги конференцій "Динамо" необхідно перемогти "Фіорентину", а потім — вірменський "Ноа".
Матч на "Артеміо Франкі" розпочнеться о 19:45 за київським часом.
