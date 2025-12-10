Видео
Костюк в матче против Фиорентины не досчитается трех игроков

Костюк в матче против Фиорентины не досчитается трех игроков

Дата публикации 10 декабря 2025 16:37
Динамо потеряло трех игроков перед матчем с Фиорентиной в ЛК
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в пятом туре основного раунда Лиги конференций сыграет против итальянской "Фиорентины". В этой игре у команды будут кадровые потери.

О кадровых потерях "Динамо" сообщил портал BLIK.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Костюку не помогут три игрока

По информации источника, три футболиста основного состава "Динамо" выбыли из-за травм: Кристиан Биловар, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко. Эти игроки не успели восстановиться и не отправились в Италию.

Новый рулевой "Динамо" также ранее потерял форварда Матвея Пономаренко, которого руководство клуба решило задействовать в матче Юношеской лиги УЕФА.

Для выхода в следующий раунд Лиги конференций "Динамо" необходимо победить "Фиорентину", а затем — армянский "Ноа".

Матч на "Артемио Франки" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее "Динамо" усилило тренерский штаб Костюка опытным тренером.

Также немецкий тренер Юрген Клопп поставил ультиматум мадридскому "Реалу".

футбол Динамо Андрей Ярмоленко Лига Конференций Фиорентина Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
