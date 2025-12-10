Динамо потеряло трех игроков перед матчем с Фиорентиной в ЛК

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в пятом туре основного раунда Лиги конференций сыграет против итальянской "Фиорентины". В этой игре у команды будут кадровые потери.

О кадровых потерях "Динамо" сообщил портал BLIK.

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Костюку не помогут три игрока

По информации источника, три футболиста основного состава "Динамо" выбыли из-за травм: Кристиан Биловар, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко. Эти игроки не успели восстановиться и не отправились в Италию.

Новый рулевой "Динамо" также ранее потерял форварда Матвея Пономаренко, которого руководство клуба решило задействовать в матче Юношеской лиги УЕФА.

Для выхода в следующий раунд Лиги конференций "Динамо" необходимо победить "Фиорентину", а затем — армянский "Ноа".

Матч на "Артемио Франки" начнется в 19:45 по киевскому времени.

