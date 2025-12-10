Відео
Головна Спорт Яку суму може заробити Динамо в Лізі конференцій

Яку суму може заробити Динамо в Лізі конференцій

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 12:01
Динамо може заробити в Лізі Конференцій великі гроші
Гравці "Динамо" дякують уболівальникам. Фото: пресслужба клубу

Уже в четвер, 11 грудня, київське "Динамо" проведе виїзний матч 5 туру Ліги конференцій. Суперником "біло-синіх" стане італійська "Фіорентина".

Результат зустрічі буде ключовим для боротьби за вихід до наступної стадії, повідомляє портал "Чемпіон".

Киянам необхідні очки не тільки для турнірного становища, а й для поповнення рейтингу України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Фінансовий складник також залишається важливим фактором: участь в основному етапі Ліги конференцій принесла клубу 3,17 млн євро, а перемога над "Зріньскі" додала ще 400 тисяч.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко обігрує суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Скільки може заробити "Динамо"

Матч із "Фіорентиною" та наступна гра в Любліні проти "Ноа" дають киянам змогу покращити фінансовий результат, оскільки кожна перемога на груповому етапі оцінюється УЄФА в 400 тисяч євро. Додатково передбачені бонуси за місце в загальній таблиці турніру: команди з першого по 8 позиції отримають по 400 тисяч, з 9 по 24 — по 200 тисяч євро.

Вихід у плей-оф також приносить суттєві виплати. Потенційне потрапляння до 1/8 фіналу оцінюється УЄФА у 800 тисяч євро, участь у чвертьфіналі — у 1,4 млн, у півфіналі — у 2,5 млн. Фіналісти Ліги конференцій отримають 4 млн євро, а переможець заробить 7 млн.

Для порівняння: чинний тріумфатор турніру "Челсі" сумарно заробив 21,7 млн євро за кампанію 2024/25, а фіналіст "Бетіс" отримав 17,2 млн.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій доходи
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
