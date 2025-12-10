Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Какую сумму может заработать Динамо в Лиге конференций

Какую сумму может заработать Динамо в Лиге конференций

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:01
Динамо может заработать в Лиге Конференций большие деньги
Игроки "Динамо" благодарят болельщиков. Фото: пресс-служба клуба

Уже в четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" проведет выездной матч 5 тура Лиги конференций. Соперником "бело-синих" станет итальянская "Фиорентина".

Результат встречи будет ключевым для борьбы за выход в следующую стадию, сообщает портал "Чемпион".

Реклама
Читайте также:

Киевлянам необходимы очки не только для турнирного положения, но и для пополнения рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Финансовая составляющая также остается важным фактором: участие в основном этапе Лиги конференций принесло клубу 3,17 млн евро, а победа над "Зриньски" добавила еще 400 тысяч. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сколько может заработать "Динамо"

Матч с "Фиорентиной" и последующая игра в Люблине против "Ноа" дают киевлянам возможность улучшить финансовый результат, поскольку каждая победа на групповом этапе оценивается УЕФА в 400 тысяч евро. Дополнительно предусмотрены бонусы за место в общей таблице турнира: команды с первого по 8 позиции получат по 400 тысяч, с 9 по 24 — по 200 тысяч евро.

Выход в плей-офф также приносит существенные выплаты. Потенциальное попадание в 1/8 финала оценивается УЕФА в 800 тысяч евро, участие в четвертьфинале — в 1,4 млн, в полуфинале — в 2,5 млн. Финалисты Лиги конференций получат 4 млн евро, а победитель заработает 7 млн.

Для сравнения: действующий триумфатор турнира "Челси" суммарно заработал 21,7 млн евро за кампанию 2024/25, а финалист "Бетис" получил 17,2 млн.  

Напомним, Тьерри Анри встал на сторону тренерского штаба "Ливерпуля" в конфликте с Мохаммедом Салахом. 

Немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить "Реал", но у него есть важное условие. 

Россиянин Матвей Сафонов не будет основным игроком "ПСЖ", однако трансфер голкипера маловероятен. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций доходы
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации