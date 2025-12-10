Динамо может заработать в Лиге Конференций большие деньги

Игроки "Динамо" благодарят болельщиков. Фото: пресс-служба клуба

Уже в четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" проведет выездной матч 5 тура Лиги конференций. Соперником "бело-синих" станет итальянская "Фиорентина".

Результат встречи будет ключевым для борьбы за выход в следующую стадию, сообщает портал "Чемпион".

Реклама

Читайте также:

Киевлянам необходимы очки не только для турнирного положения, но и для пополнения рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Финансовая составляющая также остается важным фактором: участие в основном этапе Лиги конференций принесло клубу 3,17 млн евро, а победа над "Зриньски" добавила еще 400 тысяч.

Николай Шапаренко обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сколько может заработать "Динамо"

Матч с "Фиорентиной" и последующая игра в Люблине против "Ноа" дают киевлянам возможность улучшить финансовый результат, поскольку каждая победа на групповом этапе оценивается УЕФА в 400 тысяч евро. Дополнительно предусмотрены бонусы за место в общей таблице турнира: команды с первого по 8 позиции получат по 400 тысяч, с 9 по 24 — по 200 тысяч евро.

Выход в плей-офф также приносит существенные выплаты. Потенциальное попадание в 1/8 финала оценивается УЕФА в 800 тысяч евро, участие в четвертьфинале — в 1,4 млн, в полуфинале — в 2,5 млн. Финалисты Лиги конференций получат 4 млн евро, а победитель заработает 7 млн.

Для сравнения: действующий триумфатор турнира "Челси" суммарно заработал 21,7 млн евро за кампанию 2024/25, а финалист "Бетис" получил 17,2 млн.

Напомним, Тьерри Анри встал на сторону тренерского штаба "Ливерпуля" в конфликте с Мохаммедом Салахом.

Немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить "Реал", но у него есть важное условие.

Россиянин Матвей Сафонов не будет основным игроком "ПСЖ", однако трансфер голкипера маловероятен.