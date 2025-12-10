Анри раскритиковал Салаха за публичные слова о Слоте и Ливерпуле

Тьерри Анри отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Jakub Porzycki

История вокруг конфликта между Мохаммедом Салахом и тренером "Ливерпуля" Арне Слотом продолжает развиваться. Египтянин выразил недовольство ролью в команде, а его исключение из заявки на матч Лиги чемпионов только усилило напряжение.

Ситуацию активно обсуждают эксперты, и одним из первых, кто дал оценку происходящему, стал легендарный нападающий Тьерри Анри, сообщает CBS Sports.

Легендарный чемпион мира в составе сборной Франции отметил, что публичные заявления игрока в такой момент могут навредить клубу и создать трещину в раздевалке, особенно когда на команду давит серия тяжелых матчей.

Мохаммед Салах в "Ливерпуле". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Почему реакция Анри стала знаковой

Бывший форвард "Арсенала" подчеркнул, что подобные конфликты должны решаться внутри коллектива, а не через интервью и публичные комментарии. Эксперты считают, что конфликт может повлиять на атмосферу в "Ливерпуле", где Слот пытается выстраивать новую структуру после смены эпохи.

"У меня были конфликты с Венгером и Гвардиолой. Выносил ли я их на всеобщее обсуждение? Никогда. Когда ты представляешь клуб, его нужно защищать независимо от внутренней ситуации. Можно быть недовольным или разочарованным, но такие вещи решаются внутри команды. Ты всегда ставишь коллектив выше собственного эго, особенно в сложные моменты", — заявил Тьерри Анри.

