Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тьерри Анри резко высказался о поведении Салаха

Тьерри Анри резко высказался о поведении Салаха

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 10:03
Анри раскритиковал Салаха за публичные слова о Слоте и Ливерпуле
Тьерри Анри отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Jakub Porzycki

История вокруг конфликта между Мохаммедом Салахом и тренером "Ливерпуля" Арне Слотом продолжает развиваться. Египтянин выразил недовольство ролью в команде, а его исключение из заявки на матч Лиги чемпионов только усилило напряжение.

Ситуацию активно обсуждают эксперты, и одним из первых, кто дал оценку происходящему, стал легендарный нападающий Тьерри Анри, сообщает CBS Sports.

Реклама
Читайте также:

Легендарный чемпион мира в составе сборной Франции отметил, что публичные заявления игрока в такой момент могут навредить клубу и создать трещину в раздевалке, особенно когда на команду давит серия тяжелых матчей. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах в "Ливерпуле". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Почему реакция Анри стала знаковой

Бывший форвард "Арсенала" подчеркнул, что подобные конфликты должны решаться внутри коллектива, а не через интервью и публичные комментарии. Эксперты считают, что конфликт может повлиять на атмосферу в "Ливерпуле", где Слот пытается выстраивать новую структуру после смены эпохи. 

"У меня были конфликты с Венгером и Гвардиолой. Выносил ли я их на всеобщее обсуждение? Никогда. Когда ты представляешь клуб, его нужно защищать независимо от внутренней ситуации. Можно быть недовольным или разочарованным, но такие вещи решаются внутри команды. Ты всегда ставишь коллектив выше собственного эго, особенно в сложные моменты", — заявил Тьерри Анри. 

Напомним, ранее Юрген Клопп назвал главное условие, при выполнении которого он согласится возглавить "Реал". 

Голкипер сборной России Матвей Сафонов проиграл конкуренцию за место в основе французского "ПСЖ". 

Руководство киевского "Динамо" одобрило усиление тренерского штаба Игоря Костюка. 

спорт футбол Ливерпуль Мохамед Салах Тьерри Анри
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации