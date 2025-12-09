Каррагера хотят не пустить в Египет после критики Салаха

Джейми Каррагер. Фото: кадр из видео

В "Ливерпуле" разворачивается конфликт относительно египтянина Мохамеда Салаха, который "побил горшки" с главным тренером Арне Слотом и руководством клуба. Свою сторону в конфликте занял легендарный игрок клуба Джимми Каррагер.

Каррагер раскритиковал позицию Салаха и теперь его могут не пустить в Египет, сообщил портал Indykaila.

Египет против Каррагера

Бывший защитник "Ливерпуля" привлек на себя внимание влиятельных людей в Египте, которые имеют влияние на власть и болеют за Салаха. Они повлияли на то, чтобы Джейми запретили въезд в страну.

Причиной конфликта стало интервью Салаха, в котором он выразил недовольство своим положением в клубе и резким сокращением игрового времени. Тренер Арне Слот даже не включил нападающего в заявку на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Интера", что лишь обострило ситуацию.

Каррагер жестко раскритиковал слова Салаха, назвав его интервью "позором" и фактически попыткой давления на главного тренера.

Позже Джимми эмоционально добавил, что давно не желал победы "Ливерпулю" так сильно, как в день обнародования заявлений Салаха.

