Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Каррагеру могут запретить въезд в Египет из-за критики Салаха

Каррагеру могут запретить въезд в Египет из-за критики Салаха

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 23:45
Каррагера хотят не пустить в Египет после критики Салаха
Джейми Каррагер. Фото: кадр из видео

В "Ливерпуле" разворачивается конфликт относительно египтянина Мохамеда Салаха, который "побил горшки" с главным тренером Арне Слотом и руководством клуба. Свою сторону в конфликте занял легендарный игрок клуба Джимми Каррагер.

Каррагер раскритиковал позицию Салаха и теперь его могут не пустить в Египет, сообщил портал Indykaila.

Реклама
Читайте также:
Мохаммед Салах
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Египет против Каррагера

Бывший защитник "Ливерпуля" привлек на себя внимание влиятельных людей в Египте, которые имеют влияние на власть и болеют за Салаха. Они повлияли на то, чтобы Джейми запретили въезд в страну.

Причиной конфликта стало интервью Салаха, в котором он выразил недовольство своим положением в клубе и резким сокращением игрового времени. Тренер Арне Слот даже не включил нападающего в заявку на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Интера", что лишь обострило ситуацию.

Каррагер жестко раскритиковал слова Салаха, назвав его интервью "позором" и фактически попыткой давления на главного тренера.

Позже Джимми эмоционально добавил, что давно не желал победы "Ливерпулю" так сильно, как в день обнародования заявлений Салаха.

Напомним, в команду "Динамо" U-19 вернулся форвард Матвей Пономаренко.

Во французском "ПСЖ" решили убрать из основного состава голкипера Матвея Сафонова.

Легендарный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ранее показал, как общаться с Салахом.

футбол Египет Ливерпуль Мохамед Салах запрет
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации