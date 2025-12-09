Каррагера хочуть не пустити в Єгипет після критики Салаха

Джеймі Каррагер. Фото: кадр з відео

В "Ліверпулі" розгортається конфлікт щодо єгиптянина Мохамеда Салаха, який "побив горщики" з головним тренером Арне Слотом та керівництвом клубу. Свій бік у конфлікті зайняв легендарний гравець клубу Джимми Каррагер.

Каррагер розкритикував позицію Салаха й тепер його можуть не пустити в Єгипет, повідомив портал Indykaila.

Єгипет проти Каррагера

Колишній захисник "Ліверпуля" привернув на себе увагу впливових людей в Єгипті, які мають вплив на владу та уболівають за Салаха. Вони вплинули на те, щоб Джеймі заборонили в'їзд в країну.

Причиною конфлікту стало інтерв’ю Салаха, у якому він висловив невдоволення своїм становищем у клубі та різким скороченням ігрового часу. Тренер Арне Слот навіть не включив нападника до заявки на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера", що лише загострило ситуацію.

Каррагер жорстко розкритикував слова Салаха, назвавши його інтерв’ю "ганьбою" та фактично спробою тиску на головного тренера.

Пізніше Джиммі емоційно додав, що давно не бажав перемоги "Ліверпулю" так сильно, як у день оприлюднення заяв Салаха.

