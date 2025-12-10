Анрі розкритикував Салаха за публічні слова про Слота та Ліверпуль

Тьєррі Анрі відповідає на запитання. Фото: Reuters/Jakub Porzycki

Історія навколо конфлікту між Мохаммедом Салахом та тренером "Ліверпуля" Арне Слотом продовжує розвиватися. Єгиптянин висловив невдоволення роллю в команді, а його виключення із заявки на матч Ліги чемпіонів тільки посилило напругу.

Ситуацію активно обговорюють експерти, і одним із перших, хто дав оцінку тому, що відбувається, став легендарний нападник Тьєррі Анрі, повідомляє CBS Sports.

Легендарний чемпіон світу у складі збірної Франції зазначив, що публічні заяви гравця в такий момент можуть нашкодити клубу та створити тріщину в роздягальні, особливо коли на команду тисне серія важких матчів.

Мохаммед Салах у "Ліверпулі". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чому реакція Анрі стала знаковою

Колишній форвард "Арсеналу" наголосив, що подібні конфлікти мають вирішуватися всередині колективу, а не через інтерв'ю та публічні коментарі. Експерти вважають, що конфлікт може вплинути на атмосферу в "Ліверпулі", де Слот намагається вибудовувати нову структуру після зміни епохи.

"У мене були конфлікти з Венгером та Гвардіолою. Чи виносив я їх на загальне обговорення? Ніколи. Коли ти представляєш клуб, його потрібно захищати незалежно від внутрішньої ситуації. Можна бути незадоволеним або розчарованим, але такі речі вирішуються всередині команди. Ти завжди ставиш колектив вище власного его, особливо в складні моменти", — заявив Тьєррі Анрі.

