Шапаренко рассказал о проблемах Динамо перед матчем с Фиорентиной

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

В рамках пятого тура Лиги конференций "Динамо" Киев сыграет в Италии с "Фиорентиной". Украинский клуб в этом матче устроит только победа.

Перед матчем полузащитник киевлян Николай Шапаренко рассказал о проблемах команды, передает пресс-служба клуба.

Шапаренко не видит проблем у соперника

Шапаренко отметил, что еврокубковые поединки — это не просто статус, а повышенная ответственность, поскольку каждая игра требует максимальной самоотдачи, как и матчи чемпионата Украины.

Николай считает, что "Фиорентина", которая оказалась в кризисе, вскоре решит свои проблемы, поскольку у них хорошее качество игроков.

Комментируя серию неудач киевской команды, Шапаренко говорит о естественных колебаниях формы.

"У каждого клуба бывают спады. Важно держать голову высоко, пережить трудные моменты и двигаться вперед. Уверен, что со временем все наладится", — сказал Шапаренко.

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

О переездах во время войны

Отдельно Шапаренко остановился на логистических трудностях, с которыми приходится жить и играть во время войны.

По его словам, длительные маршруты "поезд-автобус-самолет" истощают значительно больше, чем может показаться на первый взгляд, а восстановление после них требует дополнительных усилий.

"Пока сам не пройдешь эти километры, не поймешь, как это выбивает из сил. А потом надо тренироваться и выходить на поле", — отметил динамовец.

Напомним, киевское "Динамо" перед матчем с "Фиорентиной" понесло кадровые потери.

