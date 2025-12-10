Костюк оценил кризис Фиорентины и состояние Динамо перед матчем Лиги конференций

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" Киев 11 декабря сыграет матч пятого тура Лиги конференций против "Фиорентины". Киевляне, как и соперник, находятся в кризисном состоянии.

Свой комментарий относительно матча главный тренер клуба Игорь Костюк дал на пресс-конференции, передает пресс-служба "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

"Фиорентина" находится внизу таблицы незаслуженно

Костюк отметил, что внимательно проанализировал последние матчи "фиалок". По его словам, состояние команды не соответствует ее реальному уровню и инвестициям. Клуб летом потратил около 70 миллионов евро на трансферы, а игроки ротации демонстрируют качество, достаточное для конкуренции на высоком уровне.

Тренер считает, что поражения "Фиорентины" не всегда были закономерными — во многих играх команда действовала на равных, поэтому ее последнее место в чемпионате является скорее следствием стечения обстоятельств, а не слабой игры.

О собственной работе в "Динамо"

Матч против "Фиорентины" станет для Костюка третьим во главе киевской команды. Он подчеркнул, что не хочет давать пустых обещаний относительно мгновенных изменений, ведь "Динамо" находится в сложном состоянии. В то же время специалист заверил, что команда будет выходить с максимальной самоотдачей.

Костюк отметил, что команда не в лучшем состоянии, но равнодушных игроков на поле не будет, а коллектив работает над тем, чтобы стабилизировать игру и поведение в матчах.

Напомним, киевское "Динамо" усилило тренерский штаб Костюка.

Немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить мадридский "Реал", но поставил несколько условий.